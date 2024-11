Domenico Tedesco convoca de nuevo a Romelu Lukaku con Bélgica

Domenico Tedesco convocó al delantero de Bélica, Romelu Lukaku, ausente en la última lista, para medirse a Italia e Israel en Nations League. Duelos en los que no participarán Kevin de Bruyne, que está saliendo de una lesión. Tampoco estará Thibaut Courtois, enfrentado con el técnico.

Lukaku, máximo goleador histórico de la selección, había acordado con el técnico no participar en la última convocatoria. La razón, mientras se adaptaba a su nuevo equipo, el Nápoles.

Tedesco, que de los futbolistas belgas clubes españoles sólo llamó al sevillista Dodi Lukebakio, confeccionó una lista con muchos jugadores jóvenes en un equipo en transición generacional, tras las retiradas de históricos como Eden Hazard, Jan Vertonghen o Thomas Vermaelen.

“No sé cuántos jóvenes hemos probado en las últimas convocatorias. Pero tengo muy buenas sensaciones sobre la cantidad y la calidad de los jóvenes que tenemos. Cuando comencemos las clasificaciones para la Copa del Mundo, podremos elegir entre una gran reserva de jugadores sin encontrarnos con sorpresas”, dijo el seleccionador en rueda de prensa.

🇧🇪🎙️Tedesco on Lukaku “I never had to convince Romelu to play for the national team. Lukaku is obviously very important. He’s one of the best forwards in the world, the stats prove it. He’s very important off the field as well. He shows the younger players the right path.” pic.twitter.com/Es6ufHDgKd

