Después de una temporada de ensueño en la que ganaron el Supporters’ Shield y establecieron un récord de puntos, el Inter Miami de Lionel Messi ha quedado fuera de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) en la primera ronda. La derrota de 3-2 ante Atlanta United el sábado marcó el final inesperado de la temporada para las Garzas, que tenían grandes aspiraciones tras su brillante rendimiento en la fase regular. Con esta eliminación, los tres sembrados principales de la Conferencia Este han sido eliminadas, lo cual destaca la gran paridad y competencia en la liga.

El partido comenzó de manera prometedora para el equipo de Messi. Matías Rojas abrió el marcador en el minuto 17, poniendo en ventaja a las Garzas y generando esperanzas de que Miami controlaría el juego. Sin embargo, la respuesta de Atlanta United fue rápida y contundente. Apenas dos minutos después, Jamal Thiare empató el encuentro y poco después anotó su segundo gol, lo que dio la ventaja a Atlanta antes del descanso. Las intervenciones del experimentado arquero Brad Guzan fueron clave en el desarrollo del partido, manteniendo el impulso de Atlanta y frustrando las oportunidades de Miami.

A lo largo de la temporada, el equipo de Atlanta United ha sido un rival complicado para Miami. En cinco enfrentamientos entre ambos, incluyendo playoffs y temporada regular, Atlanta logró tres victorias, un empate y solo una derrota frente a las Garzas. Bajo la dirección del entrenador interino Rob Valentino, Atlanta mostró nuevamente su fortaleza en el duelo más importante del año, imponiéndose a un equipo de Miami que cuenta con algunas de las estrellas más reconocidas del fútbol mundial.

Lionel Messi, como en tantas otras ocasiones, intentó hacer la diferencia para su equipo. El argentino anotó un gol poco usual con la cabeza, acercando nuevamente a Miami en el marcador y manteniendo viva la esperanza. Sin embargo, el momento decisivo del partido llegó en el minuto 76. Durante una jugada en el área, un jugador de Miami cayó al suelo, y el equipo pedía la intervención del árbitro. Atlanta, sin embargo, continuó jugando, y Bartosz Slisz aprovechó la oportunidad para anotar el gol de la ventaja final, asistido por Pedro Amador, quien ha sido pieza clave en los playoffs al registrar asistencias en cada partido de la postemporada.

La eliminación fue una decepción particularmente dura para un equipo compuesto por jugadores de gran experiencia como Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, quienes llegaron a la MLS con el objetivo de llevar a Miami a lo más alto. Los seguidores de las Garzas habían depositado muchas expectativas en sus figuras, esperando que su experiencia en competencias europeas e internacionales ayudara al club a alcanzar el campeonato.

Sin embargo, el Inter Miami se despidió de la temporada de forma amarga, en una muestra de que incluso los jugadores más talentosos deben adaptarse a las particularidades y ritmo de la MLS. La frustración fue evidente en el equipo y sus seguidores, ya que, aunque lograron conquistar el Supporters’ Shield, Miami no consiguió imponerse en ninguna de las competencias de eliminación directa en las que participó, lo que deja un sabor agridulce en esta temporada histórica.

