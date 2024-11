El Liverpool se afianza en el liderato de la Premier League

El Liverpool, dirigido por el entrenador neerlandés Arne Slot, vive un momento estelar en la Premier League. Con una impresionante racha de 15 victorias en sus primeros 17 partidos, los ‘Reds’ han logrado tomar el liderato de la liga con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. Este rendimiento no solo los ha colocado en la cima de la tabla, sino que ha resaltado su capacidad para dominar incluso en los partidos más exigentes. En su reciente encuentro, lograron vencer al Aston Villa de Unai Emery, equipo que atraviesa una crisis con cinco partidos sin conocer la victoria.

En Anfield, el Liverpool demostró una vez más su fuerza con goles de Darwin Núñez y Mohamed Salah, sellando el triunfo por 2-0. La afición de los ‘Reds’ vibró especialmente en la previa del partido, cuando el estadio celebró la derrota del Manchester City ante el Brighton. Esta noticia fue recibida como un impulso adicional, pues los seguidores sabían que una victoria ampliaría la ventaja en la carrera por el título. Para el Liverpool, este comienzo de temporada es el mejor en la historia de la liga inglesa, un récord que refleja la consistencia y calidad de su juego.

Liverpool go FIVE points clear at the top of the Premier League 🔴🙌#LIVAVL pic.twitter.com/cnSfINNfh2

— Premier League (@premierleague) November 9, 2024