La justicia concede una pausa al juicio a Trump por el asalto al Capitolio

La jueza Tanya Chutkan aceptó este viernes conceder una pausa al juicio que enfrenta Donald Trump en Washington por el asalto al Capitolio para dar tiempo al fiscal especial, Jack Smith, a evaluar cómo proceder tras la victoria del republicano en las elecciones del martes.

La magistrada autorizó que se suspendan los plazos pendientes y que el Gobierno presente para el 2 de diciembre sus deliberaciones sobre el camino a seguir en este caso penal, tal y como lo había solicitado Smith.

Su petición señala que necesita que se anulen los plazos restantes para determinar “el camino apropiado” en consonancia con las políticas del Departamento de Justicia, que impiden investigar a los presidentes mientras estén en ejercicio.

Trump, que el martes venció a Kamala Harris, y será investido el próximo 20 de enero, está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 y haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio.

La solicitud recuerda que, como resultado de esos comicios, está previsto que se certifique la victoria de Trump el 6 de enero y que la investidura se realice el día 20 de ese mes.

Smith destacó que la fiscalía ha consultado con los abogados defensores y apuntó que estos no se han opuesto a la pausa.

Según el diario The New York Times, Smith ya había iniciado discusiones con integrantes del Departamento de Justicia sobre cómo avanzar tras las elecciones en los dos casos federales contra Trump: el del asalto al Capitolio y la acusación en Florida por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder.

El republicano dijo durante la campaña electoral que en su primer día como presidente despediría al fiscal Smith y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra que, según sostiene, están motivados por una persecución política.

Jack Smith has asked Judge Tanya Chutkan to vacate all remaining deadlines in his case against President-elect Donald J. Trump.

It’s done. pic.twitter.com/dD3FSAZJUg

— Trump Supporters Channel (@trump_chan41759) November 9, 2024