Se arma la contienda entre Ana Gabriela Villanueva y Andrea Radford a días de la final de Miss Universo

Fue hace unas semas atrás cuando Ana Gabriela Villanueva viajó al Miss Universo para representar al país en el famoso certamen de belleza. La Miss Guatemala ha compartido por medio de sus redes sociales todas las actividades a las que ha asistido con sus compañeras.

Recientemente, la joven compartió las fotos oficiales del evento en su perfil de Instagram, en donde recibió cientos de comentarios. Uno de los comentarios fue hecho por Andrea Radford, reina de belleza que entregó su título como Miss Guatemala a Villanueva, derivado que la presentadora de televisión está en la dulce espera de su primer hijo.

“Guatemala stunning”, dice el texto que dejó Radford, el cual se convirtió en toda una polémica en Instagram. Y que es, Radford fue atacada por varios internautas que afirmaron que en su momento no apoyó a Ana Gabriela.

Ante los hechos, Andrea respondió: “Esto me parece muy extraño, yo si la seguía. Le he dado follow dos veces, pero no sé que pasa”.

Además añadió: “Respeto con todo el corazón si ella no quiere que yo la siga. Igualmente yo siempre apoyaré a cada reina como siempre, porque cada una se lo merece”.

La contundente respuesta de la Miss Guatemala

Por su parte, Villanueva también decidió responder con un extenso mensaje: “Aclaro que no tengo nada en contra de ti, Andrea”. Pero eso no fue todo, ya que añadió: “Lastimosamente en su momento po cómo tomaste la situación y por todos los lives que hiciste platicando sobre eso con algunos missologos, me pasaste llevando a mí y la organización”.

Además, detalló: “Contribuiste a que nos atacaran de manera muy fea. Solamente me parece extraño que ahora sí quieras apoyarme, cuando en su momento me acusaste hasta de pensar que fui yo quien había revelado lo de tu embarazo”.

“Yo traté de ser cercana a ti y no me permitiste del todo”, puntualizó la joven. Sin embargo, el comentario hecho por Villanueva fue borrado minutos después.