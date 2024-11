Futbolistas argentinos molestos por el debut de un ‘streamer’ en su liga

El reciente debut del streamer Iván Buhajeruk, conocido en redes como ‘Spreen’, en la primera división argentina con el Deportivo Riestra ha desatado una ola de comentarios y críticas en el ámbito deportivo y en redes sociales. La participación de este joven influencer, que acumula más de 5,4 millones de seguidores en Instagram, fue breve, durando apenas 59 segundos en el campo, en un partido ante Vélez Sarsfield por la 22ª jornada del torneo. Sin embargo, esos escasos segundos fueron suficientes para desatar una gran polémica sobre el papel de los influencers en el mundo del fútbol.

Con 24 años y el dorsal 47 en su camiseta, ‘Spreen’ ingresó como titular en Deportivo Riestra. Para sorpresa de muchos, el técnico Christian ‘Ogro’ Fabbiani lo reemplazó a menos de un minuto de iniciado el encuentro por el delantero Gustavo Fernández. A pesar de no haber tocado el balón, Buhajeruk se retiró del campo aplaudiendo y agradeciendo a los seguidores presentes en el estadio, quienes lo alentaron durante su corta intervención.

El evento contó con la presencia del cantante Luck Ra, amigo del streamer, quien observó desde el palco el inusual debut. Esta escena, que generó gran repercusión en redes sociales y medios deportivos, también levantó voces de disgusto entre figuras del fútbol y aficionados. Para muchos, esta aparición fue una movida mediática que ignora el esfuerzo y dedicación de miles de jóvenes que aspiran a convertirse en profesionales del fútbol argentino.

El descontento no tardó en hacerse notar, especialmente por parte de figuras reconocidas del fútbol argentino. Entre los jugadores que expresaron su malestar se encuentran Braian Romero, delantero de Vélez; Juan Sebastián Verón, exfutbolista y referente en el país; y Marcos Acuña, campeón mundial con la selección argentina y actual jugador de River Plate. A través de redes sociales y entrevistas, varios de ellos cuestionaron el hecho de que un influencer logre un lugar en el terreno de juego con relativa facilidad, mientras que otros jóvenes deben atravesar años de sacrificio en divisiones inferiores para obtener su oportunidad.

Gustavo Quinteros, director técnico de Vélez Sarsfield, comentó al respecto que tenía una postura muy clara sobre la situación, aunque optó por no expresar sus pensamientos en profundidad para evitar generar una controversia mayor. Sin embargo, su actitud reservada sugiere una opinión crítica sobre el debut de ‘Spreen’ y la apertura del fútbol profesional a figuras mediáticas sin experiencia en el deporte.

Este no es el primer caso en el que Deportivo Riestra recurre a una estrategia llamativa para atraer la atención mediática. En mayo de este año, el club hizo debutar al futbolista más joven en la historia del fútbol argentino, Mateo Apolonio, quien ingresó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina frente a Newell’s Old Boys a la edad de 14 años y 29 días, batiendo un récord histórico. Sin embargo, Apolonio no volvió a jugar para el club, y su aparición parece haber sido una táctica de exposición mediática más que un desarrollo futbolístico genuino.

Estos episodios han generado críticas en Argentina, donde muchos ven estas decisiones como una falta de respeto al deporte y una trivialización del trabajo de quienes persiguen una carrera futbolística desde temprana edad. La crítica principal es que estas decisiones responden más al deseo de generar notoriedad en medios y redes sociales que a la promoción de talento o mérito deportivo.