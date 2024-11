Donald Trump elige como próximo fiscal general a Matt Gaetz

El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, anunció este miércoles la nominación del congresista Matt Gaetz, del ala dura del Partido Republicano, como próximo fiscal general del país.

“Es un gran honor para mí anunciar que el congresista Matt Gaetz, de Florida, queda nominado para ser el fiscal general de EE. UU.. Matt es un abogado tenaz y profundamente talentoso“, declaró Trump en un comunicado.

El próximo mandatario declaró que “pocas cuestiones en EE. UU. son más importantes que poner fin a la instrumentalización” del sistema judicial que, según él, ha llevado a cabo la Administración de Joe Biden.

Según Trump, Gaetz “desmantelará las organizaciones criminales y restaurará la fe y la confianza de los estadounidenses en el Departamento de Justicia, gravemente destrozada“.

It will be an honor to serve as President Trump’s Attorney General! pic.twitter.com/dg0iQ0bA6Y

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 13, 2024