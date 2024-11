Infantino asegura que el nuevo Mundial de Clubes “será histórico”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el Mundial de Clubes 2025 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Según Infantino, este torneo, que se disputará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025, traerá consigo “la magia de una Copa Mundial de selecciones” al ámbito de los clubes y brindará una experiencia única que cambiará el deporte para bien.

Infantino hizo estas declaraciones en un mensaje grabado para el evento Olé Sports Summit, que se celebra en Buenos Aires esta semana, donde se abordaron temas de relevancia en el ámbito deportivo global. “Estamos hablando de algo nunca visto antes. El Mundial de Clubes FIFA del próximo año traerá la magia de una Copa Mundial de selecciones al ámbito de los clubes”, afirmó el presidente de la FIFA. Para Infantino, el nuevo formato, que incluirá a 32 equipos de todo el mundo, será “el comienzo de algo histórico” que promete una competición “innovadora, inclusiva y basada en el mérito”.

Speaking at the Olé Sports Summit Argentina 2024 today, Gianni Infantino, FIFA President, said:

“This tournament will be an innovative, inclusive and merit-based competition and it will redefine how, when and where the one and only (FIFA) Club World Cup champions will be… https://t.co/SrF7S3g6Ku

