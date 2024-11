Estados Unidos y Panamá toman ventaja en cuartos de final

Este jueves 14 de noviembre se disputaron los dos primeros duelos de cuartos de final de la Nations League 2024-2025, donde los equipos visitantes triunfaron y sacaron casi medio boleto para la “Final four” que se disputará en Estados Unidos.

Estados Unidos visitó a Jamaica y lo venció 0-1 con gol de Ricardo Pepi (5), y Panamá en Costa Rica triunfó 0-1 con anotación de José Fajardo (66) para firmar un gran momento que pasa el futbol panameño.

Estados Unidos consiguió una importante victoria en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer 1-0 a Jamaica en Kingston.

Con un gol tempranero de Ricardo Pepi tras un pase de Christian Pulisic, los estadounidenses tomaron la delantera en el minuto 5. Este fue el primer partido competitivo bajo el mando del nuevo entrenador Mauricio Pochettino, quien asumió el cargo luego de la salida de Gregg Berhalter tras la eliminación en la Copa América. Ahora, con una ventaja mínima, Estados Unidos buscará cerrar la serie el lunes en San Luis.

El gol llegó en una jugada que comenzó con un avance de Pulisic, quien superó a varios defensores por el centro del campo antes de enviar un pase preciso a Pepi. El delantero logró esquivar a Amari’i Bell y, tras un remate que rebotó en el poste, el balón se coló en el arco defendido por Andre Blake, anotando su doceavo gol en 32 apariciones internacionales.

Con esta actuación, Pepi se une al selecto grupo de estadounidenses que han alcanzado los 12 goles antes de los 22 años, junto a figuras como Landon Donovan y Jozy Altidore.

