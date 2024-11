Investigan al árbitro que insultó a Jürgen Klopp

David Coote, el árbitro suspendido por los insultos proferidos contra Jürgen Klopp y contra el Liverpool, está siendo investigado también por supuesto consumo de drogas durante la disputa de la pasada Eurocopa de Alemania.

El colegiado inglés, que está en la Premier League desde 2018, aparece en un supuesto vídeo distribuido por el tabloide británico “The Sun” consumiendo una sustancia blanca por la nariz. Este incidente se produjo en un hotel de Alemania un día después de ser asistente de VAR en el encuentro de cuartos de final entre Francia y Portugal.

Oh no, David Coote caught doing cocaine, he’s really is finished as a referee!

The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating 😳pic.twitter.com/OEnrTMtSu1

— Football Hub (@FootbalIhub) November 13, 2024