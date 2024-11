Tekashi 6ix9ine queda en prisión tras violar su libertad condicional

La situación legal del Tekashi 6ix9ine continúa, y ahora enfrenta una nueva sentencia en su hija de vida.

Esta semana se reveló que, tras llegar a un acuerdo judicial con el juez a cargo de su caso, el rapero permanecerá 45 días en prisión.

Al parecer, esto tras declararse culpable de incumplir las condiciones de realizar viajes no autorizados en su acuerdo de libertad condicional supervisada.

De acuerdo con el juez Paul A. Engelmayer, de Manhattan, a Daniel Hernández se le imputaron nuevos cargos:

Luego de concluir los 45 días, deberá cumplir un mes de detención domiciliaria y otro mes de toque de queda como parte de una extensión de su período de libertad condicional por un año.

A estas medidas se le suma la prohibición de viajar internacionalmente, así como un monitoreo electrónico.

Sin embargo, se señaló que el rapero podrá viajar de manera doméstica siempre y cuando tenga autorización, después de que cumpla con la nueva sentencia, especificando que tiene prohibido viajar al extranjero.

