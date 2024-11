Comisión de Deportes: Piden no firmar contrato por engramillado del estadio Nacional

La diputada Karina Paz, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), dio a conocer detalles sobre una reciente reunión entre los integrantes de la Comisión de Deportes del Congreso de la República de Guatemala con personeros de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), donde se trató el tema del nuevo engramillado del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, ubicado en la zona 5 capitalina.

De acuerdo a la parlamentaria, la CDAG adjudicó el evento de “mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas en 10 avenida 23-91, zona 5, estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores” a la empresa Constructora y Distribuidora Bremar por un monto total de Q32 millones 444 mil 706.

Pero según Karina Paz, en las bases de licitación presentadas por la confederación: “Hay unos requisitos que a nosotros como Comisión nos gusta; nosotros sí queremos que se cumplan estos requisitos”. Aunque detalla que dicha empresa no los cumple.

En ese sentido, la congresista asegura que a la empresa que se le adjudicó el proyecto del engramillado y pista de tartán del estadio Nacional cuenta con más de 10 años de experiencia, pero no en instalaciones deportivas. “Ha hecho alcantarillados, calles, adoquinamientos y remozamientos; pero no es lo mismo hacer una gramilla que una obra de infraestructura gris”, asevera Paz.

#EUDeportes Césped del Estadio Nacional vuelve a ser blanco de críticas “La cancha no ayuda para nada, una cancha en este estado no se puede jugar futbol”, expresó Juan Pablo Vargas, defensor de Costa Rica, tras el partido ante Guatemalahttps://t.co/PH1CDAtoAV — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 10, 2024

Inconsistencias detectadas

Dentro del proceso de fiscalización, Karina Paz mostró parte de la obra deportiva hecha por la citada empresa en el plano del Estado. La cual fue un parque recreativo en Guastatoya, El Progreso. Además, en lo privado, una cancha sintética en un colegio.

Ante esas adversidades, Karina Paz en su video subido a TikTok expresa: “Por supuesto que queremos tener un estadio moderno con la mejor gramilla. Qué es lo que no vamos a permitir en la Comisión de Deportes, que se adjudique este evento a una empresa que no pueda cumplir con el cambio de la gramilla de primer mundo, que no tenga años de experiencia y que no cumpla con los requisitos internacionales”.

Karina Paz denuncia también que la empresa a la que se le adjudicó el proyecto: No cuenta con la experiencia relacionada a pavimento sintético prefabricado, y que no presentó la garantía de fábrica para la carpeta sintética, para los equipos de bombeo y la constancia física del cumplimiento de los requisitos solicitados por el programa de Calidad de la FIFA.

#VamosGuate🇬🇹 | Así quedó la gramilla del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores El césped del estadio fue expuesto a un proceso de verticorteo, señaló la CDAG. https://t.co/RWJ3az9LYs — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 4, 2024

Pide no se firme el contrato

Ante las diversas adversidades detectadas por la Comisión de Deportes del Congreso de la República, la diputada Karina Paz solicita a la CDAG que “no firmar ese contrato”.

Ella explica que si se firma el contrato deberá pagarse un 25% como adelanto del proyecto. Pero se cuestiona que dicha empresa no podría hacer el cambio de la gramilla del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Añade que se ofreció algo que no está en las bases de licitación.

Por último, la preocupación y petición hecha por la parlamentaria es la siguiente: “No queremos que se firme este contrato porque se va a judicializar y se va a detener la remodelación del estadio durante años. Vuelvan a hacer el evento (de licitación), háganlo bien, contraten a una empresa que tenga la experiencia y certeza que la grama estará aquí”.

De momento, no existe algún pronunciamiento por parte de los señalados por la parlamentaria Karina Paz.