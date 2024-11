Honduras: Luis Palma, inspirado en su abuela, liquida a México

La Selección de Honduras se impuso a su similar de México en San Pedro Sula gracias al doblete de Luis Palma (63 y 83), quien ingresó en el segundo tiempo, pero que resolvió de forma perfecta para vencer al experimentado portero Guillermo Ochoa.

Este viernes, la Concacaf dio continuidad a sus series de cuartos de final de la Liga de Naciones 2024-2025. A primera hora, Canadá, de visitante, triunfó ante Surinam (0-1). Y a segunda hora, Honduras se impuso ante México (1-0).

Pese a que había existido amenaza de una fuerte lluvia durante el encuentro, el mismo se realizó en condiciones aceptables para dar un buen espectáculo. Pero fue lo que menos dieron los futbolistas.

Los locales eran los responsables de llevar el ritmo del partido, pero no tomó ese protagonismo. México los eliminó durante todo el primer tiempo. Situación que cambió un poco para la segunda parte.

A pesar del dominio que ejercían los dirigidos por Javier Aguirre, Honduras se encontró con una perla al 63.

Edwin Rodríguez sacó un remate de larga distancia, el cual fue incontrolable para el experimentado portero Guillermo Ochoa, quien dio rebote. El mismo le quedó al futbolista Luis Palma, quien había ingresado segundos antes.

Palma no dudó y tocó por un costado de Ochoa el esférico para incrustarlo en el fondo de la portería visitante en una de sus primeras pelotas que tocaba en ese minuto de juego que llevaba dentro del terreno de juego. Su celebración fue emotiva, ya que le dedicó su anotación a su abuela fallecida hace dos semanas. El jugador del Celtic mostró una camisa blanca con una leyenda para su familiar.

La noche cerraría con broche de oro para Honduras y el mismo Palma, ya que a los 83 se encontró con el 2-0 para una locura colectiva en el estadio Francisco Morazán.

México intentó y buscó ir por el empate, pero no lograba la puntada final. Ante la amargura de haber hecho un buen partido, se fueron con la incomodidad de ser derrotados por los hondureños.

El partido de vuelta será en el estadio Nemesio Diez de Toluca el próximo lunes 18 de noviembre a las 20:30 horas.

En un encuentro tenso, Canadá se impuso a Surinam con un gol tardío del suplente Junior Hoilett, asegurando una victoria de 0-1 en partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

A pesar de dominar la posesión, Canadá tuvo dificultades para encontrar la red hasta el minuto 83, cuando Jonathan David entregó una asistencia bien cronometrada a Hoilett. El delantero veterano, de 34 años, no se equivocó y desvió con maestría el balón pasando al portero de Surinam, Etienne Vaessen, anotando su décimo sexto gol internacional.

Los dos equipos se enfrentarán nuevamente el martes en el BMO Field de Toronto, donde Canadá espera aprovechar esta crucial ventaja como visitante.

