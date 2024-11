Israel lanza nuevos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut

Aviones de combate de Israel bombardearon este sábado de nuevo los suburbios del sur de Beirut en la zona conocida como Dahiyeh, uno de los bastiones del grupo chií Hizbulá.

Poco antes de estos ataques y como suele hacer el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, emitió nuevas peticiones de evacuación para la poca población civil que queda viviendo en esa zona.

“A todos los residentes ubicados en el área suburbana del sur, específicamente en los edificios especificados en los mapas adjuntos y sus edificios vecinos en Haret Hreik. Por su seguridad y la de sus familiares, debe evacuar estos edificios y los adyacentes a ellos inmediatamente y mantenerse alejado de ellos a una distancia no menor de 500 metros”, escribió en su cuenta de X.

