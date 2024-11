Deschamps reconoce que Mbappé “atraviesa una situación complicada”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se pronunció sobre el difícil momento que atraviesa Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y de la selección gala. En declaraciones a la cadena TF1 este domingo, el técnico reconoció que el delantero pasa por “una situación complicada, más difícil”, aunque confía plenamente en que Mbappé recuperará su mejor forma y rendimiento.

“Es evidente que no está pasando por su mejor momento, pero esto no borra todo lo que ha hecho. Estoy convencido de que volverá a encontrar su mejor versión. No tengo razones para pensar lo contrario”, afirmó Deschamps, dejando claro su respaldo hacia el jugador.

“Il est dans une situation compliquée, ce qui n’enlève pas ce qu’il a fait et il est censé retrouver tout ce qu’il a pu très bien faire.” Didier Deschamps revient sur la situation de Kylian Mbappé, absent lors de ce rassemblement de l’équipe de France avec @gregmargotton et… pic.twitter.com/vMN80EEbc6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2024

¿Qué pasa con Mbappé?

Deschamps profundizó en los retos que enfrentan los futbolistas en la actualidad, destacando que las exigencias deportivas, la presión mediática y el constante escrutinio en redes sociales pueden generar un estado de vulnerabilidad emocional en los jugadores.

“Los deportistas de élite tienen cada vez más presión sobre sus hombros, y eso puede llevar a un estado de fragilidad psicológica. Sin embargo, de ahí a hablar de depresión… no sé”, reflexionó el técnico, subrayando la necesidad de entender el contexto en el que se desenvuelven los jugadores de alto nivel.

Mbappé, quien ha sido una pieza clave para la selección francesa en años recientes, estuvo ausente en las dos últimas convocatorias de Deschamps para los partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Este hecho ha alimentado las especulaciones sobre su estado físico y mental, aunque el seleccionador ha evitado alimentar rumores y prefiere enfocarse en el potencial del jugador.

Un tema recurrente en las discusiones sobre Mbappé ha sido su posición ideal dentro del terreno de juego. En Francia, algunos críticos han señalado que Deschamps lo utiliza como delantero centro, una demarcación que, según el técnico, también ha ocupado con sus últimos entrenadores de club.

“Mbappé no tiene el perfil de Olivier Giroud, evidentemente, pero su posición también depende del equipo rival y del esquema táctico. Es un jugador versátil que puede desempeñarse en varias posiciones, y el resto son cuestiones de asociaciones dentro del equipo”, explicó Deschamps.

Pese a las dificultades, Deschamps reiteró su confianza en que Mbappé superará este bache y volverá a brillar tanto en su club como en la selección. “Kylian tiene un talento excepcional y una gran capacidad de resiliencia. Estoy seguro de que lo veremos recuperar su efectividad y volver a ser decisivo”, concluyó.