Caso Floridalma: Enfermero señala a Malouf de tener intención de dañar a víctima

El enfermero Luis Castro, quien fue procesado dentro del caso que se sigue por la muerte de Floridalma Roque, consideró que el médico Kevin Malouf, tuvo la intención de hacerle daño a la víctima y reveló que el Ministerio Público (MP) tiene los nombres de las personas que ayudaron a mutilar el cuerpo de Floridalma Roque.

“Esto no es negligencia, aquí si hubo una intención de hacerle daño y eso fue lo que el señor Kevin Malouf hizo.”, expresó el enfermero.

Castro indicó que daño si hubo, y hubieron múltiples omisiones de parte de Kevin Malouf, “Su defensa viene a decir que el páncreas no es importante, es importante, en una paciente diabética el páncreas no vuelve a funcionar de igual manera, por eso es importante la administración de la insulina, cosa que él no quiso comprar”, manifestó

El enfermero agregó que hubo múltiples omisiones por la edad; sexo; procedimiento previos; antecedentes médicos; quirúrgicos; negligencias durante la cirugía; paciente diabética; que sangró; no le administro insulina, y a quien no la quiso trasladar por costos.

Desaparición y muerte de Floridalma

La ciudadana hondureña – estadounidense, Floridalma Roque, de 59 años, ingresó el 13 de junio de 2023 a una clínica privada propiedad del doctor Malouf para una cirugía estética.

Sin embargo, familiares de la mujer indicaron que ese día se le perdió el rastro, mientras que desde la clínica aseguraron que la paciente había salido por su propia cuenta del lugar tras la intervención estética programada.

En seguimiento a la investigación, en julio de ese mismo año se llevaron a cabo allanamientos por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en los que fueron capturadas las cuatro personas que actualmente enfrentan proceso penal.

El cuerpo de la víctima fue localizado tras un año de su desaparición. Estaba oculto en una finca de Escuintla, donde aparentemente habría sido trasladado por el médico.

La familia de Roque le ha dado seguimiento a las distintas audiencias que se han desarrollado e insiste en que se haga justicia por el crimen.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7