Critican a jugadores polacos por tomarse fotos con Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal se clasificó a las semifinales de la UEFA Nations League con una impresionante victoria por 5-1 sobre Polonia. Cristiano Ronaldo, con dos goles, fue una de las figuras más destacadas del encuentro, especialmente por un gol de espectacular pirueta en el área que recordó a sus mejores tiempos. Sin embargo, más allá de la superioridad futbolística de los lusos, lo que acaparó la atención mediática y generó controversia en Polonia no fue el resultado ni el desempeño de su selección, sino una fotografía que se tomó después del partido. La imagen, que involucró indirectamente a Cristiano Ronaldo, desató un torrente de críticas entre exfutbolistas y aficionados polacos.

Luego de la derrota, y antes de abandonar el estadio Dragão en Porto, Piotr Zielinski, capitán de la selección polaca, y Nicola Zalewski, jugador de la Roma, decidieron acercarse a Cristiano Ronaldo para pedirle una foto. Ambos jugadores, sonrientes, posaron con el astro portugués, quien aceptó gustosamente la solicitud. Sin embargo, este gesto, que podría parecer inofensivo en cualquier otra circunstancia, causó una fuerte reacción negativa entre exfutbolistas polacos, quienes no vieron con buenos ojos que los jugadores se comportaran con tanta normalidad después de una derrota tan abultada.

Duras críticas a jugadores polacos

Las críticas no tardaron en llegar. Jacek Bak, exjugador de la selección polaca y participante en dos Copas del Mundo (2002 y 2006), expresó su incredulidad ante la situación: “Estoy en shock. Perdimos por una diferencia tan grande y luego veo a los jugadores yendo a tomarse fotos con Cristiano Ronaldo. Sonríen y actúan como si nada. ¿Perdemos 5-1 y se supone que tengo que pedirle a Ronaldo una foto? ¿El tipo que nos acaba de humillar? ¿De verdad no tenemos ni una pizca de honor? Este no es el camino. Primero hagamos algo en la cancha. Menos mal que ya no juego al fútbol, porque hubiera habido muchos problemas en el vestuario. Para mí es inaceptable”, afirmó Bak, quien mostró su indignación por la actitud de los jugadores tras una derrota tan dura.

En una línea similar, Dariusz Dziekanowski, otro exfutbolista polaco, también criticó la actitud de los jugadores: “Este comportamiento ridiculiza a nuestros jugadores. Con una derrota por 5-1 se comportaron como futbolistas de Andorra o San Marino. Creo que la mente se quedó en el vestuario y las piernas salieron. Esas cosas no se hacen”, declaró Dziekanowski en una entrevista con el portal deportivo WP Sportowe Fakty.

Ante la creciente polémica, Piotr Zielinski respondió a las críticas de manera clara y firme. El capitán de la selección polaca explicó su versión de los hechos: “Nicola y yo nos acercamos, pedimos una foto y la tomamos. Ni Cristiano ni nosotros tuvimos inconveniente y no tengo interés en los juicios de las redes sociales. Para mí, Cristiano Ronaldo está entre los mejores jugadores en la historia del fútbol. Quería una foto, así que la saqué. ¿Es eso tan malo? Perdimos el partido, pero ¿debería sumergirme en la desesperación? No veo nada incorrecto”, expresó Zielinski, defendiendo su derecho a admirar a uno de los mejores futbolistas de la historia y a tomarse una foto con él, a pesar del resultado negativo en el campo.

El capitán polaco destacó que, aunque la derrota fue dolorosa, no veía razón para sumergirse en la desesperación o perder la compostura. Según su perspectiva, la oportunidad de interactuar con una figura de la talla de Cristiano Ronaldo no debía ser desaprovechada, y que el gesto no era un signo de falta de honor, sino simplemente una muestra de admiración.