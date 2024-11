Nations League: Croacia y Dinamarca clasifican a cuartos de final

El lateral del Manchester City, Josmo Gvardiol, marcó en la segunda parte el gol del empate definitivo 1-1 para Croacia ante Portugal en Split en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones y, metió a su selección en los cuartos de final como segunda del Grupo A1.

La ciudad croata de Split recibió a una selección portuguesa ya clasificada para cuartos como primera de grupo sin algunas de sus estrellas, como Cristiano Ronaldo o Bruno Fernandes.

Pese a la fluidez del juego croata, Portugal se adelantó en el minuto 33 con un tanto de João Félix. El exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona recibió un pase en largo de Vitinha, encaró la portería y remató con contundencia para hacer su primer tanto en esta Liga de Naciones.

Contra las cuerdas, el conjunto croata volvió del descanso más agresivo y en busca del gol, que llegó en el 66 por mediación de Josko Gvardiol, que culminó en el segundo palo un centro de Jakic.

Con este resultado, Portugal termina líder del Grupo A1 con 14 puntos, tras cuatro victorias y dos empates, mientras que Croacia se mete en cuartos con 8 puntos, dos victorias y el mismo número de empates y derrotas.

