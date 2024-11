Zamora: “No me voy a ir de Guatemala; no me voy a dejar intimidar”

El periodista José Rubén Zamora se refirió este lunes 18 de noviembre acerca de la resolución emitida por una sala por medio de la cual se revocan las medidas sustitutivas que se le habían otorgado y se ordena su regreso a prisión, en el marco del seguimiento de casos en su contra donde se le señala de supuesto lavado de dinero.

En entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el fundador del diario el Periódico aseguró que no le extraña ese tipo de fallos en su contra, ya que, según sus palabras, sus procesos se han caracterizado por estar marcados por anomalías e irregularidades. “A la fecha, no hay ninguna sentencia en mi contra, y la única que se emitió fue anulada por anomalías e irregularidades”, recordó.

De igual forma, reiteró su disposición de enfrentar a la justicia y hacer valer su inocencia, pues enfatizó que no ha incurrido en irregularidades y que la persecución en su contra es resultado de su trabajo en los medios de comunicación. Según dijo, ha recibido opciones para poder trasladarse fuera del territorio guatemalteco; sin embargo, no piensa dejar el país.

“Voy a seguir aquí, en Guatemala. Agradezco a países amigos que me han ofrecido, en los últimos días, asilo político, pero no me voy a ir de Guatemala. No estoy dispuesto a salir del país; tendrían que expulsarme”, aseguró Zamora.

Asimismo, aseguró que no se va a dejar intimidar y reivindicó la importancia de contar con libertad de expresión. “La prensa y los periodistas independientes siguen luchando todos los días por presentar la verdad, sin sesgos y con independencia, y bajo el lema de que no se dejarán callar (…) La justicia debe estar al servicio de la población y jamás debe ser manipulada, como ha sido el caso nuestro”, añadió.