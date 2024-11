Guastatoya-Comunicaciones: ¿Llamado a la justicia o presión?

José Elías Herrera, alcalde de Guastatoya, El Progreso, emitió un duro mensaje dirigido a las autoridades deportivas de la Liga Guate Banrural, cuando se está a la espera de una resolución histórica sobre la demanda interpuesta por Deportivo Guastatoya en contra de Comunicaciones.

Mediante sus redes sociales, el jefe edil emitió un pronunciamiento dirigido a los integrantes del Órgano Disciplinario de la Liga Guate Banrural. “El día de hoy estoy dirigiéndome por este medio para abogar por nuestro futbol nacional. Hoy martes 19 de noviembre de 2024, se tomará una gran decisión para poder enviar ese mensaje que necesitan todos nuestros equipos, para poder seguir construyendo una Liga Nacional decente y que valga la pena”, dice en su primera intervención José Elías Herrera.

Herrera continúa: “Ya varios equipos les ha tocado pagar sanciones y cumplir el retiro de sus tres puntos por incumplir con un reglamento que rige nuestro futbol”.

En esa línea, el jefe edil, cuestiona: “Ahora están mencionando que este reglamento no sirve, que no funciona. Entonces, Órgano Disciplinario por favor que se anule este campeonato porque no funciona el reglamento que ustedes mencionan”. Sigue: “Y si quieren hacerlo valer, porque es el reglamento que ha regido nuestro futbol, hoy que se cumpla la ley y que el reglamento se haga sonar haciendo justicia con Comunicaciones, que faltó en su reglamento y normas”.

#Apertura2024 | El Órgano Disciplinario de la Liga Guate Banrural admite para su trámite la denuncia interpuesta por Deportivo Guastatoya en contra de Comunicaciones. Dan plazo al “Crema” de un día para que presente sus pruebas de descargo. pic.twitter.com/CeaEJzmGRW — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 14, 2024

¿Dinero sobre la mesa?

El alcalde Guastatoyano hace una seria acusación en temas relacionados a la corrupción que se vive en el deporte.

“Hacemos un llamado desde el municipio de Guastatoya para que se haga justicia, como se ha hecho con los demás equipos, y que Comunicaciones cumpla con la sanción y se le retiren los tres puntos. No podemos permitir que por esta corrupción que se escucha que hay dinero sobre la mesa para beneficiar a los ‘Cremas’ vayamos a darle un mal mensaje a nuestro futbol, y que después, todos los equipos ya no respeten un reglamento que se hizo para hacer campeonatos de altura en nuestro futbol nacional”.

Deportivo Guastatoya denunció a Comunicaciones por la inclusión de un octavo integrante en el cuerpo técnico en el partido que se jugó en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, y donde el “Albo” los derrotó 3-0.

Se espera que hoy pueda salir dicha resolución, la cual será trascendental en las aspiraciones de Comunicaciones para ir a los cuartos de final.