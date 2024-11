Buffon ensalza a Neymar y lo ubica entre los más grandes de la historia

Gianluigi Buffon, una auténtica leyenda del fútbol y considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos, continúa dando de qué hablar tras su retiro en 2023. El exguardameta italiano, conocido por su carisma y lucidez dentro y fuera del terreno de juego, ofreció recientemente una entrevista al diario Corriere della Sera para promover su autobiografía titulada “Caer, levantarse, caer, levantarse”. En esta conversación, Buffon compartió reflexiones sobre su carrera, experiencias personales y opiniones sobre algunos de los jugadores más icónicos de su tiempo, destacando especialmente al brasileño Neymar Jr.

Buffon no escatimó elogios al hablar de Neymar Jr., a quien catalogó como el jugador más talentoso que enfrentó en su carrera. “Neymar es el más fuerte contra el que he jugado. ¡Debería haber ganado cinco Balones de Oro!”, afirmó contundentemente. Estas palabras subrayan el respeto y admiración del italiano hacia el astro brasileño, a quien colocó al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dominadores absolutos de los galardones individuales durante más de una década.

✨🇧🇷 Gigi Buffon: “The best player I’ve played with… I’d say Neymar Jr. In my opinion, he deserved to win FIVE Ballon d’Or”.

“I had the chance to share the pitch with Zidane, Ronaldo, Messi and more… but Ney was really special guy and player”, told Corriere della Sera. pic.twitter.com/sZKTJV622D

