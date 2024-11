Nations League definió clasificados, ascensos, descensos y play-offs

Alemania y España, defensora del título, se clasificaron para cuartos de final e la Nations League 2024-2025 en octubre, a falta de dos partidos. Las otras dos excampeonas, Portugal y Francia, sellaron su pase en la quinta jornada junto a Italia y Países Bajos. En tanto, Croacia y Dinamarca completaron el cuadro con sendos empates en sus últimos compromisos.

Los emparejamientos de cuartos de final se decidirán en los sorteos de las eliminatorias y de los play-offs, que tendrán lugar en Nyon (Suiza) el viernes 22 de noviembre.

Las cuatro campeonas de grupo de la Liga A serán cabezas de serie y estarán en el bombo 1. Las cuatro segundas formarán el bombo 2 y se sortearán en primer lugar. Las selecciones del bombo 1 se sortearán a continuación, con la restricción de que las primeras de grupo no podrán enfrentarse a la segunda al que ya se hayan enfrentado durante la fase de liga.

La fase liga de la UEFA Nations League 2024-2025 ha concluido, con el cuadro de cuartos de final confirmado y varios equipos que han logrado el ascenso, han sufrido el descenso o se han asegurado un puesto en los play-offs.

Campioni 💙🤍

The celebrations in the San Marino dressing room after they won promotion to League C 🙌#NationsLeague pic.twitter.com/FdgbLGv7gJ

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024