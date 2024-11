Villano de Televisa teme quedar sordo tras enfermedad

Durante una conferencia de presa, un reconocido actor de Televisa sorprendió al público al confesar que enfrenta serios problemas de salud.

Salvador Zerboni reveló que recientemente fue diagnosticado con hipoacusia súbita y vértigo, condiciones que lo llevaron a estar hospitalizado durante cinco días.

“Vengo saliendo del hospital en este segundo, no quería perderme la rueda de prensa con mis grandes compañeros.

Traté de pasarlo en alto, no me gusta victimizarme, siempre he sido un hombre atlético y fuerte”, compartió en la presentación de la obra de teatro Vidita Mía.

Según detalló, la semana despertó sin poder escuchar del lado izquierdo y con un vértigo que no podía caminar, por lo buscó atención médica de inmediato.

“Ahorita voy como borrachito tambaleándome”, dijo entre risas.

El actor explicó que inicialmente decidió mantener su condición en privado, pero finalmente optó por hablar al respecto con la prensa y su público.

“Cuando consta de la salud traté de guardarlo, estuve 5 días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y un vértigo que se supone que debo de estar en casa”.

Salvador Zerboni tiene miedo

El famoso villano de Televisa asegura que teme por su salud y lo que esta noticia podría afectar en su carrera.

“El oído está en tratamiento, esto va a costar de 2 semanas. Ruego salir adelante, pero rodeado de tanto talento no creo que tengamos problemas”, afirmó.

Aunque el diagnóstico aún no tiene una causa definitiva, mencionó que las tomografías realizadas no revelaron anomalías significativas.

“Al parecer es un virus. He estado muy triste, con mucho miedo, pero con mucha fe haciendo lo que más me gusta”, comentó.

“Siempre he encarado la polémica y las dificultades. Ahora es cuestión de salud, pero estoy rodeado de grandes compañeros y estoy seguro de que saldré adelante”, finalizó.