La tercera noche de pasarela tuvo un exitoso cierre destacando el talento local

La décimo primera edición de Guatemala Fashion Week (GTFW) The Magic Behind The Door llegó a su cierre. La última jornada de esta importante plataforma para el diseño estuvo marcada por la presencia de grandes talentos locales y latinoamericanos.

La pasarela del tercer día contó con las presentaciones de destacados diseñadores y marcas que dejaron una huella profunda en el evento:

Estilo Quetzal

La marca guatemalteca que presume quince años desde su creación, presentó su colección Sabor a Guate, inspirada en la riqueza cultural de Guatemala. Mostró la diversidad cultural y natural del todos los puntos cardenales del país, reflejando la esencia guatemalteca a través de prendas unisex con colores vibrantes y textiles tradicionales.

ETZBAL

Sorprendió con su colección Q’ilq’atik o «brillo» en idioma k’iche’, la cual exploró la tradición textil maya con colores vivos y efectos tornasolados, evocando la herencia cultural de Guatemala con un toque moderno y fresco.

Geraldine García de El Salvador

Deslumbró con su propuesta Serena. La colección marca una nueva etapa para Geraldine, con estampados en acuarela inspirados en la naturaleza, creados por la propia diseñadora.

ARZAYÚS

Diseñador colombiano presentado por LG OLED evo, cautivó con su colección Black Mirror, inspirada en la introspección. Esta línea exploró temas de dualidad y la relación entre tecnología y autenticidad en la moda.

Markéz Leather

Destacó con la colección Aura, inspirada en el resplandor interior de cada mujer. Esta colección, que combina sostenibilidad y lujo, busca realzar la sofisticación natural en los accesorios que trabaja de forma artesanal.

La Roja By Misha

Destacó en las piezas de su colección Animal Instict – Mixology el instinto de diferentes especies alrededor del mundo que buscan adaptarse para sobrevivir a los cambios climáticos y la destrucción creada por el ser humano. Entre estos animales se encuentra el jaguar nativo de nuestras tierras, afectado por incendios y la tala de árboles de su hábitat.

Mariandrée Gaitán

Fue la encargada de cerrar la noche con su impresionante colección Movimiento SS25, que capturó la fluidez y el crecimiento personal. Con telas ligeras y destellos

florales, esta línea evocó la elegancia, la belleza del autodescubrimiento y la expresión femenina pura.