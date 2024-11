Javier López le apuesta al triunfo ante Deportivo Zacapa

Tras su triunfo ante Deportivo Mixco (3-0) el pasado 6 de noviembre, el equipo del español Javier López, Antigua G. F. C., no ha podido obtener un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones, donde registra tres empates y una derrota ante Deportivo Achuapa.

Son números que preocupan al semifinalista de la Copa Centroamericana 2024, que debe buscar este domingo 24 de noviembre un triunfo ante Deportivo Zacapa si quiere estar en la fiesta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024.

Antigua igualó en casa ante Xinabajul (2-2), de visitante ante Comunicaciones (1-2), fue derrotado por Achuapa en Jutiapa (1-0) y el pasado miércoles igualó 1-1 con gol de su portero Luis Morán (al 90+3) ante Deportivo Guastatoya.

Ante esa seguidilla de resultados donde no gana, Javier López lo analizó así: “Creo que en los cuatro partidos, el equipo estuvo muchísimo más cerca de la victoria de lo que obtuvo. Quizá el partido ante Xinabajul a mí me parece el empate más justo porque no estábamos haciendo un gran partido, porque tampoco estábamos generando grandes situaciones de gol”.

Continuó: “Creo que con Comunicaciones, el equipo mereció la victoria, contra Achuapa exactamente lo mismo, más por nada por el volumen de sensaciones de gol que generamos. También ante Guastatoya porque el empate llegó en el último minuto, incluso pudimos perder el partido”.

En conclusión, y según López: “Yo creo que de esos 12 puntos, meritoriamente 9 o 10 tuvieron que caer en nuestro casillero, pero bueno, esto no es de merecer, es de hacer, y con los que hemos obtenido tenemos que jugar el último partido de competición jugándonos nuestra clasificación para la fase final”.

#Apertura2024 | Cinco equipos por cuatro boletos a cuartos de final Comunicaciones peleará este domingo por clasificar a la fase final, de hacerlo, deberá jugar la ida en casa y la vuelta de visitante. https://t.co/llztce17j2 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 21, 2024

Partido ante Deportivo Zacapa

Antigua G. F. C., actualmente octavo de la tabla de posiciones con 20 puntos, cierra ante Deportivo Zacapa el próximo domingo a las 15:00 horas. Es un juego de vida o muerte, el “Panza Verde” debe pensar solo en la victoria para no arriesgar su boleto a la fase final, el cual hoy, lo tiene entre sus manos.

“En este momento nos estamos preparando para ese partido. Ellos (Zacapa) también tuvieron un juego (el miércoles); hemos podido analizar y ver que es un equipo que de local ha concebido muy pocos goles, que casi todos sus partidos han terminado en empate o derrota por la mínima”, reflexionó el estratega europeo.

En esa línea, Javier López pronostica un partido “duro y difícil”. “Los dos hemos venido de jugar entre semana, por lo tanto, vamos a llegar con una carga de partido importante”, argumenta.

Asimismo, el técnico de Antigua G. F. C. reconoce que ante Deportivo Zacapa deberán poner sus condiciones, generar ocasiones de gol y estar certeros en las dos áreas para poder traerse una victoria. López es consciente que una derrota lo podría sacar de la fase final.

Los antigüeños serán cuartofinalistas si vencen a Zacapa, equipo que en 15 juegos no triunfa. Un empate lo dejaría dependiendo de que Deportivo Achuapa no le gane a Municipal.