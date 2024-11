Inter Miami ya decidió quién será su nuevo técnico

El dueño del Inter Miami de la MLS, Jorge Mas, anunció que el club tiene decidido al entrenador que sustituirá a Gerardo ‘Tata’ Martino y que lo anunciará en los próximos días.

En una rueda de prensa justo después de que Martino anunciara su salida por “cuestiones estrictamente personales”, el propietario explicó que la decisión del nuevo entrenador la tomaron entre los hermanos Mas, David Beckham y Raül Sanllehí este miércoles.

“Este es un puesto sumamente atractivo para cualquier entrenador. El martes teníamos una lista de tres candidatos finales, y entre David, mi hermano (José), Raül y yo tomamos una decisión anteayer”, dijo.

Jorge Mas no quiso dar más detalles sobre el entrenador, pero los medios de comunicación en Argentina están informando que podría ser Javier Mascherano, que aseguran habría dejado ya el banquillo de la selección argentina sub-20. Situación que confirmó el periodista Fabrizio Romano, por lo que en una alta probabilidad así será.

De confirmarse este nombre, Mascherano dirigiría a sus excompañeros Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez en el Fútbol Club Barcelona.

Además de las competiciones domésticas y de Concacaf, el Inter Miami competirá el año que viene en el Mundial de Clubes de 2025 de la FIFA, que se jugará en Estados Unidos.

El Inter Miami fue invitado por la FIFA por país organizador y abrirá el torneo el 15 de junio en Miami.

Martino anunció este viernes su salida del Inter Miami dos semanas después de la sorprendente eliminación del club en la primera ronda de los ‘playoff’ de la MLS, donde partían como favoritos

“Por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar el Inter. No podemos volver el año próximo, necesito estar en Rosario (Argentina) por razones personales”.

🚨🇺🇸 Javier Mascherano will be the new head coach of Inter Miami, as @CLMerlo reports.

Agreement done for the Argentine head coach who always had special friendship with Leo Messi.

Documents being prepared. 🇦🇷 pic.twitter.com/mOaXKIxzvk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024