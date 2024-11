¡Mal cierre del campeón! A Municipal se le escapó el liderato

Después de sus malos resultados, empate de local ante Xelajú M. C. (1-1) y derrota por goleada ante Cobán Imperial (3-0), el Municipal de Sebastián Bini no logró encontrarse con el triunfo en este Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, y debió conformarse con la segunda casilla de la fase de clasificación, misma que fue ganada por Xelajú M. C. luego de sacar provecho en casa ante Deportivo Mixco. De esta forma, increíblemente de las manos se le escapó al cuadro campeón nacional el liderato de la competencia.

Este domingo 24 de noviembre se desarrolló el cierre de la fase regular del Apertura 2024, con seis partidos de forma simultánea. En el estadio Winston Pineda Gudiel, de Jutiapa, el Deportivo Achuapa recibió a Municipal.

Estaba en juego, para los “Cebolleros” su clasificación a cuartos de final, y para los “Rojos”, el ser ganador de la fase regular, misma que pudo haber ganado con un triunfo ya sea ante Xelajú, Cobán Imperial y Achuapa, pero falló en las tres oportunidades, situación que deja una preocupación en el entorno edil.

🚨 #Apertura2024 | ¡MUNICIPAL NO GANA! 🧅Achuapa 1-1 Municipal👿: John Méndez (35) / César Calderón (67). Transmitimos en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/hTv9wHN10Q pic.twitter.com/hjK5Y6HsUJ — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 24, 2024

Empate doloroso

El Deportivo Achuapa fue el equipo que llevó el control del partido desde un inicio, y neutralizó al equipo visitante. En ocasiones de gol, la más peligrosa se dio al minuto 33, cuando una mala barrida de Jonathan Franco derivó en un mano a mano entre Wbeimar Zúñiga y Alejandro Medina. Pero Zúñiga la envió a un costado del paral derecho del meta argentino, desaprovechando así una oportunidad de oro para abrir el marcador en el estadio jutiapaneco.

Dos minutos más tarde cayó el gol. Fue para el equipo más insistente en el ataque, Deportivo Achuapa. Su autor, el exjugador de Municipal, John Méndez, quien por respeto a su exequipo no lo festejó.

El gol significaba mucho: Clasificación momentánea para los locales, y dejar fuera de la fiesta de cuartos de final a Comunicaciones. Municipal era ganador de la fase regular, gracias ala derrota de Xela en casa ante Mixco.

Para la segunda parte, Achuapa cedió y Municipal en una jugada aislada logró igualar el partido con gol de César Calderón al 67. Fue un tanto que daba al cuadro rojo la posibilidad de celebrar ser ganador de la fase regular. Pero la historia cambiaría tras el gol de Denilson Ochaeta (83) en Quetzaltenango ya que fue el 3-2 sobre Mixco, y de esta forma, por diferencia de gol, terminó por ganar la fase regular. Municipal fue segundo.

#Apertura2024 | Así finalizó la fase regular del Torneo Apertura 2024 ⚽🏆 ¿Su equipo favorito clasificó a la próxima ronda? 🤔 pic.twitter.com/1n8uznHSeP — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 24, 2024

Cuartos de final

Al final de la jornada, Municipal se ubicó segundo en la tabla de posiciones con un total de 30 puntos en 16 compromisos: 8 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

Por su parte, Deportivo Achuapa quedó fuera de los cuartos de final. El conjunto de Ronald la “Bala” Gómez sumó 21 puntos: 5 victorias, 6 empate y 5 derrotas, para quedar en el puesto noveno. Por un punto, Achuapa quedó fuera de la fiesta de los cuartos de final.

Los cuartos de final de ida se desarrollarán este miércoles 27 y jueves 28 de noviembre; y los de vuelta, sábado 30 de noviembre y 1de diciembre.

Mixco-Xelajú

Antigua-Municipal

Comunicaciones-Cobán Imperial

Xinabajul-Malacateco

#Apertura2024 | ⚽🏆 Los horarios y fechas oficiales de los partidos se anunciarán en las próximas por parte de la Liga Nacional.https://t.co/8QHmRqg8Ms — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 24, 2024

Resumen de la jornada 16:

Achuapa 1-1 Municipal: John Méndez (35) / César Calderón (67)

Xelajú 3-2 Mixco: Oscar Raí Villa (41 y 48) y Denilson Ochaeta (83) / Yonathan Pozuelos (4) y Nicolás Martínez (30)

Malacateco 4-0 Marquense: Kevin Ramírez (11 y 41) y Ángel López (45 y 69)

Xinabajul 1-2 Comunicaciones: Yorma Baltazar (8) / Erick Lemus (59) y Diego Casas (68)

Guastatoya 2-0 Cobán Imperial: Nelso García (9) y Robin Betancourth (89)

Zacapa 1-2 Antigua: Luis Martínez (77) / Kevin Macareño (1 y 46).