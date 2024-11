General Motors anuncia su llegada a la Fórmula 1 con el equipo GM/Cadillac

La Fórmula 1 confirmó hoy que General Motors (GM) se unirá a la máxima categoría del automovilismo con un nuevo equipo bajo la marca GM/Cadillac a partir de la temporada 2026. Este anuncio, respaldado por un acuerdo en principio, representa un paso significativo en el crecimiento global del campeonato y en la consolidación de su presencia en el mercado estadounidense. La entrada de GM como el undécimo equipo marca un hito en la historia reciente del deporte, prometiendo innovación y competitividad en un escenario de alto rendimiento.

Desde enero de 2024, la Fórmula 1 ha estado en constante diálogo con General Motors y su socio estratégico TWG Global para evaluar la viabilidad de esta ambiciosa iniciativa. A lo largo de este año, ambas partes han alcanzado importantes hitos operativos, lo que demuestra el compromiso de GM por cumplir con los estrictos requisitos de la categoría. Aunque el equipo debutará con unidades de potencia existentes, GM tiene previsto convertirse en proveedor de motores en una etapa posterior, lo que añade un atractivo adicional a su incursión en el campeonato.

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026 https://t.co/oI2R6K6aRN

La llegada de General Motors a la Fórmula 1 ha sido recibida con entusiasmo por los líderes de la categoría. Greg Maffei, presidente y CEO de Liberty Media, destacó la importancia de incorporar a una marca estadounidense de renombre como Cadillac. Según Maffei, este movimiento no solo enriquecerá el campeonato, sino que también fomentará un mayor interés en el público norteamericano, un mercado clave en los planes de expansión de la Fórmula 1. “Estamos emocionados de avanzar en el proceso de solicitud para que GM/Cadillac se una al campeonato”, afirmó.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, subrayó la relevancia de este proyecto como una muestra de la evolución del deporte. “El compromiso de General Motors y Cadillac es una señal positiva de hacia dónde se dirige la Fórmula 1. Estamos seguros de que esta colaboración será un éxito y esperamos ver el progreso en los próximos años”, señaló. Su entusiasmo refleja la expectativa de que esta asociación aportará nuevas dinámicas tanto técnicas como comerciales.

Desde la perspectiva técnica y estratégica, la FIA, liderada por Mohammed Ben Sulayem, también ha respaldado plenamente este proyecto. Ben Sulayem elogió la magnitud de General Motors como un referente global en el sector automotriz, así como su capacidad para trabajar con socios de primer nivel. “El proceso avanza de manera sólida, y continuaremos colaborando para asegurar que todo se desarrolle sin contratiempos”, aseguró el presidente de la FIA.

Finalmente, Mark Reuss, presidente de General Motors, expresó el honor que representa para GM ingresar a la Fórmula 1. Reuss destacó que esta incursión permitirá demostrar el liderazgo tecnológico y la excelencia en ingeniería de la compañía en un escenario global. “Es una oportunidad para llevar nuestra pasión por la innovación a nuevos límites, inspirando a los fanáticos del automovilismo en todo el mundo”, concluyó. La llegada de GM/Cadillac a la parrilla de la Fórmula 1 promete revolucionar la categoría, añadiendo un nuevo capítulo a su rica historia.

Formula 1 has reached an agreement in principle with General Motors to support bringing GM/Cadillac as the eleventh team to the grid in 2026. pic.twitter.com/7HVSW9E3iF

— ESPN F1 (@ESPNF1) November 25, 2024