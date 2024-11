Salah afirma estar “decepcionado” con el Liverpool

El astro egipcio Mohamed Salah ha encendido las alarmas en el Liverpool con unas declaraciones contundentes que reflejan su frustración respecto a su futuro en el club. En una entrevista concedida a NBC tras la victoria de los ‘Reds’ contra el Southampton, Salah confesó sentirse “más fuera que dentro” del equipo, apenas días antes de enfrentar al Real Madrid en un crucial partido de la Champions League. Estas palabras han desatado una tormenta mediática y añadido tensión a un enfrentamiento ya cargado de historia reciente.

Salah, quien cumple 32 años y finaliza contrato con el Liverpool en junio próximo, dejó claro que aún no ha recibido una oferta de renovación. “Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club”, declaró el delantero, evidenciando su descontento.

“We’re almost in December, I haven’t received any offer to stay at the club, so probably I’m more out than in.”

Mo Salah discusses his future at Liverpool with his contract set to expire at the end of this season. pic.twitter.com/LnojfDPR9l

