Triunfo del Inter lo catapulta al liderato de la Champions League

El Arsenal de Arteta con un Odegarrd en plena forma se impuso en Alvalade con mucha claridad al Sporting de Portugal (1-5), que hasta hoy estaba invicto en la Liga de Campeones y venía de derrotar al City por 4-1.

Con un João Pereira, exjugador del Valencia, que se estrenaba en Liga de Campeones en el banquillo del Sporting, el Arsenal salió a por todas desde el principio con una presión asfixiante que no daba opciones de salida para la defensa local.

El dominio de los ‘gunners’ se vio recompensado con un gol en el minuto 7, al aprovechar Gabriel Martinelli un centro raso de Timber desde la banda derecha.

De nuevo, el Arsenal logró ampliar su ventaja con una jugada desde el flanco derecho, donde Bukayo Saka se internó por la banda y se la puso a Kai Havertz para que marcara el segundo.

Justo antes del descanso, llegó la tercera diana londinense, obra de Gabriel Magalhães, que remató de cabeza a placer un saque de esquina.

En la capital de Portugal se creía en la remontada tanto en las gradas como en el campo, pero justo cuando los ‘leones’ habían encontrado su mejor forma, Odegaard fue derribado en el área y Saka, desde el punto de penalti, no falló.

Con el partido decidido, el belga Trossard aprovechó un rechace de un disparo de Mikel Merino y logró el quinto del Arsenal.

El Inter selló este martes en San Siro una laboriosa victoria ante el Leipzig (1-0) con la que mantuvo el invicto en esta nueva Liga de Campeones en la que, además, no ha encajado gol aún y en la que, con el permiso del Liverpool, actúa ahora como nuevo líder oteando los octavos de final.

No es el Inter aquel equipo apabullante de la temporada pasada o de la anterior. Pero es mucho más efectivo. No necesita ser muy superior para vencer porque es un equipo que funciona solo, con automatismos perfectamente engrasados en una plantilla que entiende al unísono el plan de partido.

Ante el Leipzig, un equipo sin victorias en esta competición, no falló. Sigue sin perder y sin encajar. Objetivo cumplido por partida doble. Tuvo muchas ocasiones y materializó la más complicada. Aunque también tuvo minutos de desconcierto en los que el Leipzig rondó el gol. Sobrevivir también es algo que sabe hacer el equipo de Inzaghi.

El Bayern se impuso por 1-0 al PSG gracias a un gol del central coreano Minjae Kim que sacó provecho de un claro error del meta Matveie Safonov en un saque de esquina

La historia del primer tiempo y del partido giró en torno a Safonov. Luis Enrique había optado por él, en detrimento de Pierluigi Donnarruma, y al comienzo el portero ruso tuvo algunas acciones con las que respondía a la confianza el entrenador.

El Bayern tuvo para sentenciar. En el 82 hubo una buena ocasión de Thomas Müller y en el 88 otra de Serge Gnabry, pero no lo hizo y hacia el final tuvo que hacer frente a un último intento desesperado del PSG por lograr al menos el empate.

El Atalanta, con el único borrón del gol encajado, el primero en lo que va de Liga de Campeones, aprovechó las numerosas limitaciones de su rival, el Young Boys, que aún no ha puntuado, y la brillantez del belga Charles de Ketelaere, dos goles y tres asistencias, para disfrutar de una noche plácida que solventó con una goleada y que le asienta en la parte alta de la clasificación del torneo continental, entre los ocho primeros.

El vigente campeón de la Liga Europa sigue su camino invicto. Tres victorias y dos empates. Todos los partidos ganados, además, como visitante. Tal y como el que logró en Berna. Espera al Real Madrid en Bérgamo en la siguiente jornada y apunta a tener resueltos los deberes y un lugar directo en octavos más pronto que tarde.

