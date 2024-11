Revelan las primeras imágenes del live action de Lilo y Stitch

Después de haber lanzado un pequeño vistazo en el evento D23, Disney ahora presenta el primer avance de del live action de “Lilo y Stitch”.

La famosa película animada del 2002 de Chris Sanders y Dean DeBlois se sumó a la tendencia de la compañía de llevar sus cintas más emblemáticas a la acción en vivo.

El avance da un pequeño vistazo de la isla de Hawaii donde se lleva adelante la acción. Acto inmediato tenemos al “Experimento 626” destruyendo castillos de arena, como si fuese un Kaiju.

Esta escena recuerda el momento de la cinta animada cuando Stitch monta una maqueta de San Francisco y como un enorme monstruo del cine, destruye el lugar.

La trama sigue a la pequeña Lilo y a su hermana adolescente Nani, que viven en Hawái y adoptan un “perro”, el cual es una temida criatura extraterrestre, genéticamente modificada, conocida como “Experimento 626”.

Chris Sander, co director de la película del 2002, repite su papel como la voz de Stitch, mientras que Maia Kealoha debuta en la pantalla grande como Lilo.

También formarán parte Zach Galifianakis y Billy Magnussen como el Doctor Jumba Jookiba y el Agente Pleakley, respectivamente.

En el lado de los humanos aparecen Sydney Agudong como la hermana mayor de Lilo, Nani Pelekai; Kaipo Dudoit como David Kawena; Tia Carrere como la Sra. Kekoa y Courtney B. Vance como el agente de la CIA y asistente social Cobra Bubbles.

“Lilo y Stitch” tiene a Dean Fleischer Camp, el cineasta detrás de “Marcel the Shell With Shoes On”, en la silla del director.

El guion quedó en manos de Chris Kekaniokalani Bright, aunque se basa en escrito original de Sanders y DeBlois.

#LiloAndStitch Animated 2002 vs. Live-Action 2025 🌺 Experience the film in theaters May 23, 2025! pic.twitter.com/IqdvDaKIvg

— Fandango (@Fandango) November 25, 2024