Así terminó Pep Guardiola tras el City 3-3 Feyenoord

El técnico español, Pep Guardiola, que hoy dejó escapar una victoria de 3-0 para terminar igualando 3-3 ante el Feyenoord por la quinta fecha de la UEFA Champions League, se vio envuelto en una polémica debido a los visibles aruñones en su nariz y cabeza

El estratega europeo compareció a la conferencia de prensa con un rasguño en la nariz, el cual se le observaba rojo debido a la laceración, además, de tener varios en la zona de la cabeza. Ante una pregunta de un periodista sobre lo que había ocurrido, Pep Guardiola respondió: “Con los dedos, con las uñas… quiero hacerme daño”.

“Pep Guardiola” Porque le preguntaron por las heridas en su cara y dijo que se arañó él mismo. Se cogen todos al Manchester City, se cagó a trompadas con algún jugador y dice que se lastimó sólo, es un mentiroso hijo de mil puta el pelado cabeza de pija. pic.twitter.com/AH1UqPtChX — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 26, 2024

Sobre el partido

Pep Guardiola dijo que el empate a tres ante el Feyenoord se puede considerar como una derrota y que su equipo no puede regalar tanto a este nivel.

“El partido estaba bien, con 3-0, jugábamos bien, después concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil”, dijo Guardiola en Amazon Prime después de un partido en el que iban 3-0 arriba y se dejaron empatar en los quince minutos finales.

Añadió: “Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no”.

El City visitará este domingo Anfield con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.