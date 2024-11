Luis Suárez renueva contrato con el Inter Miami

El Inter Miami CF anunció con entusiasmo la extensión de contrato de Luis Suárez, asegurando su presencia en el equipo hasta el final de la temporada 2025. El delantero uruguayo, quien fue una pieza clave durante la histórica campaña de 2024, continuará liderando el ataque del conjunto rosa, consolidándose como uno de los grandes referentes del club en la Major League Soccer (MLS). La noticia fue recibida con gran alegría tanto por los aficionados como por los directivos, quienes destacaron su impacto tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Durante la temporada 2024, Suárez brilló como máximo goleador del equipo, registrando 25 goles en todas las competiciones, incluidos 20 en la temporada regular, que lo posicionaron como el segundo mejor anotador de la liga, solo detrás de su compañero Lionel Messi. Además de su capacidad goleadora, el uruguayo aportó nueve asistencias y lideró a Inter Miami hacia su primer Supporters’ Shield, estableciendo un récord de puntos en la historia de la MLS. Su rol de liderazgo y compromiso con el equipo fueron fundamentales en una campaña memorable.

It’s not a wrap… Seguimos soñando 2025 🇺🇾💫 pic.twitter.com/ANW80iD3XQ

Antes de unirse a Inter Miami, Suárez acumuló una carrera plagada de éxitos en el fútbol europeo y sudamericano, conquistando títulos con clubes como el Barcelona, Liverpool y Ajax, así como la selección uruguaya. Su experiencia y calidad lo han convertido en una leyenda del fútbol, con logros que incluyen dos Botas de Oro, un título de la UEFA Champions League y una Copa América, entre otros. Este impresionante palmarés ha sido complementado con una larga lista de premios individuales que resaltan su impacto a nivel global.

Con la renovación de Suárez, Inter Miami refuerza su compromiso de mantener un equipo competitivo y de alto nivel en la MLS. La extensión del contrato del uruguayo, sumada a su asociación con Lionel Messi y otras estrellas, asegura que el club seguirá siendo un contendiente destacado en las próximas temporadas. Para los fanáticos, esta decisión no solo es una garantía de goles y espectáculo, sino también una muestra de que los mejores años de Inter Miami están por venir.

El pistolero se queda 🇺🇾🧉

Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando 🩷🖤✨

Details: https://t.co/x0F5AzFrVf pic.twitter.com/2sHYMqRTDs

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 27, 2024