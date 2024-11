Nicholas Hagen continuará con el Columbus Crew para la temporada 2025

El portero guatemalteco Nicholas Hagen seguirá siendo parte del Columbus Crew tras confirmarse que el equipo ejerció la opción de renovación de su contrato. Este movimiento, anunciado como parte de las decisiones finales sobre la plantilla para la temporada 2025, refuerza la confianza del cuerpo técnico en Hagen, quien se ha consolidado como una pieza importante en el plantel.

Durante la temporada 2024, Hagen demostró su valía con destacadas actuaciones en cuatro partidos de la MLS, enfrentándose a equipos como Real Salt Lake, Charlotte FC, Atlanta United y New York Red Bulls. Su participación también incluyó tres encuentros en la League Cup (donde fueron campeones), donde midió fuerzas ante Kansas City, Inter Miami y Los Ángeles FC. Además, tuvo minutos en la MLS Next Pro, defendiendo la portería contra el New York Red Bull II.

The Columbus Crew today announced their 2024 end-of-season roster decisions. The Black & Gold have exercised the options of six players.https://t.co/QFQLViydZX

— The Crew (@ColumbusCrew) November 27, 2024