La selección de Portugal inicia una nueva era con Puma

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha tomado una decisión histórica al firmar un acuerdo a largo plazo con Puma, finalizando así su colaboración de 27 años con Nike. Este cambio, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, marcará el inicio de una nueva etapa en la que la reconocida marca alemana será la encargada de diseñar y producir los uniformes de las selecciones masculinas y femeninas de Portugal, además de los equipos nacionales de fútbol sala, fútbol playa y e-Sports.

El presidente de la FPF, Fernando Gomes, destacó el entusiasmo de la organización por esta asociación. “Estamos muy entusiasmados con la manera en que Puma interactúa con los aficionados y cómo cuenta la historia de cada equipo que representa. Estamos deseosos de desarrollar una gama interesante de productos para satisfacer a nuestra gran base de seguidores en todo el mundo”, afirmó Gomes, subrayando el compromiso de ambas partes por conectar con la afición de manera innovadora y emocionante.

Puma, por su parte, continúa consolidando su posición como un actor importante en el fútbol mundial. La marca alemana ya colabora con clubes destacados como Manchester City, Milán, Borussia Dortmund, Palmeiras y Marsella, además de representar a selecciones nacionales de gran tradición como Austria, Ghana, Marruecos y Suiza. Arne Freundt, CEO de Puma, expresó su entusiasmo al respecto: “Asociarnos con una selección nacional de élite era una de nuestras prioridades en el fútbol, y estoy muy emocionado de tener a un equipo tan popular como Portugal en la familia Puma. Dada la gran cantidad de seguidores de la Seleção y el potencial de su nueva generación de jugadores, esperamos con entusiasmo los próximos grandes torneos, como el Mundial de 2026”.

La historia de Puma con Portugal tiene raíces profundas. En la década de 1960, la marca firmó un contrato con Eusébio, una de las leyendas más grandes del fútbol portugués. Este vínculo inspiró la creación de las icónicas botas Puma King, que rindieron homenaje al desempeño excepcional de Eusébio en el Mundial de 1966, donde ganó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Ahora, décadas después, Puma retoma este legado histórico con la ambición de crear nuevas memorias junto a la Selección Portuguesa.

Una de las incógnitas que genera este acuerdo es cómo afectará a Cristiano Ronaldo, el máximo goleador y jugador con más apariciones en la historia de Portugal, quien ha estado asociado con Nike desde 2003. A lo largo de su carrera, Ronaldo se ha convertido en uno de los principales embajadores de la marca estadounidense, consolidando una relación que en 2016 se renovó con un contrato multimillonario. A pesar de este cambio en el patrocinio de la selección, la figura de Ronaldo seguirá siendo un tema central en cualquier análisis sobre la imagen de Portugal en el fútbol mundial.

El debut de la nueva era con Puma se producirá oficialmente en marzo de 2025, cuando Portugal enfrente a Dinamarca en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Bem-vindos a Bordo 🇵🇹⁰⁰Portugal, you’ve got company 🐾 The PUMA Cat is everywhere – trams, streets, corners you didn’t even know existed. The whole country’s feeling it, and it’s clear the best is yet to come:

06.01.25 👀 pic.twitter.com/kExtgUAK4p

— PUMA (@PUMA) November 27, 2024