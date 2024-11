Presidenta del TSE se pronuncia tras cancelación del partido Semilla

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, se pronunció luego de que este jueves 28 de noviembre el Juzgado Séptimo Penal determinó la cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, con el cual fue electo el actual presidente de la república, Bernardo Arévalo.

El juez Orellana ordenó al ente electoral hacer efectiva la cancelación de la organización política, que se encuentra suspendida por un proceso penal en su contra que el Ministerio Público ( MP) inició en 2023 por supuestas anomalías en su formación.

La magistrada confirmó que el órgano jurisdiccional notificó sobre esta resolución a la Dirección del Registro de Ciudadanos y recordó que esa oficina tiene autonomía para actuar, por lo que enfatizó que no puede asegurar si se va a acatar o no esa orden.

“Desde mi opinión, la Corte ha dicho que solo el TSE podría iniciar un proceso de cancelación, que no es de 12 horas, como dice la nota, eso lleva meses en el debido proceso. Aquí no le están dando ni el debido proceso”, expresó.

La orden judicial llegó dos días después de que la bancada oficial lograra reformar en el Congreso la ley de delincuencia organizada para evitar la cancelación del Movimiento Semilla.

Además, con respecto a que los documentos relacionados con este fallo circularon en redes sociales, específicamente en cuentas que han sido atribuidas a netcenters, la magistrada consideró que no debería darse ese tipo de situaciones.

“Nosotros sabemos que, según la ley de lavado de dinero y otros activos, eso debería ser resguardado, no podría salir a la opinión pública, pero pareciera que más estamos buscando un acto tristemente de venganza. La justicia no es venganza, es el amor de mandar un mensaje de prevención general para que, si alguna persona ha incurrido en alguna transgresión a una norma penal podamos corregirlo, pero aquí pareciera que lo que buscamos es sangre, eso no se vale en un país democrático donde buscamos justicia”, manifestó.

#AHORA La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro se refiere a la resolución del Juez Fredy Orellana, sobre el partido Semilla. | Vía @noel_solis pic.twitter.com/iH68hQtXue — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 28, 2024

TSE explica situación de diputados de Semilla

Al ser consultada por los periodistas con respecto a la situación de los diputados del Movimiento Semilla, la presidenta del TSE resaltó que ellos son autoridades que fueron electas por la voluntad popular, por el voto ciudadano, y se tiene que respetar su derecho a ser legisladores y legisladoras.

“Nosotros no podemos estar jugando con un cargo de elección popular. Solo es la población la que le da trabajo a un diputado o diputada a través del voto soberano. Ellos están ahí por la voluntad popular y tienen que cumplir con su período legislativo”, puntualizó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.