Max Verstappen gana el GP de Qatar y suma otro triunfo a su histórica temporada

El piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, volvió a demostrar su dominio absoluto en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Qatar, disputado este domingo en el circuito de Lusail. Esta victoria, la número 63 en su carrera y la novena en la temporada, consolida aún más su estatus como uno de los grandes de la categoría. Con apenas 27 años, Verstappen había asegurado matemáticamente su cuarto campeonato mundial el pasado fin de semana, pero no bajó el ritmo y volvió a subir al podio con una actuación impecable.

En una carrera bajo las luces cataríes, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró una destacada segunda posición, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) cerró el podio tras un rendimiento sólido que reafirma su prometedor futuro en la Fórmula 1. A pesar de partir desde la pole position, George Russell (Mercedes) finalizó en la cuarta posición, seguido por el francés Pierre Gasly (Alpine). Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron en sexto y séptimo lugar, respectivamente, tras luchas estratégicas en pista que les permitieron mantenerse entre los mejores.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!

Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! 👏👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw

— Formula 1 (@F1) December 1, 2024