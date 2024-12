Sebastián Bini confió en Kenderson Navarro, y Municipal es eliminado

Antigua G. F. C. eliminó al campeón defensor Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural.

Pero el gran perdedor de la tarde, a parte de municipal, fue el técnico argentino Sebastián Bini. El estratega sudamericano no pudo junto a su equipo mantener una ventaja de 2-0, que les daba el boleto a las semifinales ya que el equipo de Javier López igualó la serie a dos goles, forzando así el tiempo extra.

En el alargue ocurrieron dos situaciones: Expulsión de Alexander Robinson, autor del gol que igualó la serie, y que le daba ventaja a Municipal, que en 10 minutos no aprovechó que su rival tenía un elemento menos.

La otra situación fue el cambio inesperado cuando restaba solo un minuto para que el partido llegara a los penaltis: Retiró a Alejandro Medina y le dio ingreso a Kenderson Navarro.

Ese cambio generó sorpresa y enojo en el estadio El Trébol, no solo con los protagonistas de juego, sino con el público local. En ese momento, la afición roja pidió a gritos la salida del técnico Sebastián Bini.

Unido al grito de “Fuera, Bini”, Alejandro Medina tuvo una serie de cruces de palabras con el estratega edil, quien debió asumir la responsabilidad en el cambio de Navarro, con todo un público dividido. Ya que algunos reprobaron la variante y otros apoyaban al talento nacional, Kenderson navarro.

#Apertura2024 | ¡NAVARRO PARA LOS PENALTIS! 😈Municipal 2-2 (2-2) Antigua🥑: ⏰Al 119, a falta de un minuto para los penaltis, Sebastián Bini sacude el banco de la portería: Ingresa Kenderson Navarro y sale Alejandro Medina.

Navarro, desaparecido

Llegó el momento de la verdad. Los lanzamientos desde el punto penalti. Era la hora de la verdad para saber si Bini tocaba la gloria deportiva o caía al mismo infierno rojo.

José Gálvez, José Ardón, Cristian Hernández y Romario Da Silva anotaron sus remates ante un inoperante Kenderson Navarro que pasó de noche la tanda de penaltis.

La apuesta de Bini por Navarro no resultó. Fue un error monumental del técnico sudamericano. Y ahora deberá asumir sus consecuencias.

Desazón total en la afición roja se notó al finalizar el partido. Ya que Municipal entró en una racha negativa de no lograr triunfos, lo malo, que llegó en el momento menos inesperado.

Los números de Sebastián Bini no son buenos: No trascendió en Copa Centroamericana 2024 donde Municipal no superó ni la fase de grupos, perdiendo así una oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones Concacaf 2025.

Municipal perdió la posibilidad de ganar la fase regular, y esta tarde, Sebastián Bini perdió la clasificación a semifinales al no aguantar un resultado y al experimentar en momentos importantes como lo fue el ingreso de Kenderson navarro.