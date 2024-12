Dos guatemaltecas en el once ideal del Apertura 2024 la Liga MX Femenil

El fútbol femenino guatemalteco continúa ganando reconocimiento a nivel internacional, y la Liga MX Femenil ha sido un escenario clave para que jugadoras destacadas de Guatemala demuestren su talento. En la reciente temporada, Jemery Myvett, del Necaxa, y Aisha Solórzano, de Xolos Femenil, lograron ser incluidas en el once ideal del torneo, resaltando el impacto de las futbolistas guatemaltecas en la liga mexicana. Este reconocimiento no solo evidencia su desempeño sobresaliente, sino que también enaltece el crecimiento del fútbol femenino en el país centroamericano.

Jemery Myvett se consolidó como una pieza clave en la defensa del Necaxa, gracias a su capacidad para aportar tanto en labores defensivas como ofensivas por la banda izquierda. A pesar de que su equipo no logró clasificar a la liguilla, Myvett destacó por su consistencia y entrega en cada encuentro, convirtiéndose en una referente en su posición. Su presencia en el once ideal es un reflejo de su esfuerzo individual y del impacto que tuvo en el rendimiento colectivo de su equipo a lo largo de la temporada.

Durante tooooooooda la temporada hubo actuaciones 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙘𝙪𝙡𝙖𝙧𝙚𝙨 y lo saben perfectamente.💋 Por eso hoy les traigo el XI ideal del torneo…¡Pura calidad! ⭐️@CarlsJrMx 🍔 pic.twitter.com/Dd7DcVQxhX — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) December 1, 2024

Futbolistas guatemaltecas brillan en México

Por su parte, Aisha Solórzano vivió una temporada de ensueño con Xolos Femenil, consolidándose como una de las máximas goleadoras de la liga. Con 16 goles, terminó en el segundo lugar de la tabla de goleo, apenas dos anotaciones por detrás de la destacada Charlyn Corral. Además, su rendimiento le permitió imponer un récord de goles en una temporada para el equipo de Tijuana, dejando un legado importante en la historia del club. Su capacidad para definir partidos y su liderazgo en el ataque fueron fundamentales para su inclusión en el once ideal del torneo.

Aunque no fue incluida en este selecto once, Ana Lucía Martínez también merece mención especial por su desempeño en la Liga MX Femenil. A pesar de tener menos minutos en cancha, la experimentada delantera anotó cuatro goles y contribuyó al bicampeonato de las ‘Rayadas’ de Monterrey. Martínez, una de las guatemaltecas más reconocidas en el fútbol internacional, mencionó en una entrevista reciente con Emisoras Unidas que aún no ha definido su futuro, dejando abiertas las expectativas sobre su próximo paso profesional.