La provincia protagonizará la octava final en torneos cortos

El fin de semana se definieron a los cuatro mejores clubes del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, y en el podio no hubo espacio para clubes de gran envergadura como Comunicaciones y Municipal, eliminados por Cobán Imperial y Antigua G. F. C., respectivamente.

Ante la prematura eliminación de los dos grandes clubes capitalinos, las semifinales y final serán disputadas por conjuntos de la provincia guatemalteca, situación que ya ocurrió en siete oportunidades anteriores en definición de torneos cortos.

Tras un dominio exagerado de Comunicaciones y Municipal a lo largo de la historia en el futbol profesional (torneos largos y cortos), en la era moderna fueron Xelajú M. C. y Deportivo Marquense los primeros equipos que rompieron dicha hegemonía capitalina cuando disputaron en el Torneo Clausura 2007 la primera final de equipos de provincia.

La final del occidente se inclinó a favor de Xelajú M.C., que en aquel tiempo era dirigido por el técnico uruguayo, Carlos Daniel Jurado (QEPD).

La última final entre los llamados equipos departamentales se dio hace un año y medio cuando en el Clausura 2023, Xelajú M. C., de Amarini Villatoro, consiguió su sexta luna ante Antigua G. F. C.

Finales sin presencia capitalina

Clausura 2007: Xelajú M. C.-Deportivo Marquense. Título para los quetzaltecos. Apertura 2007: Jalapa-Deportivo Suchitepéquez. Título para los jalapanecos. Apertura 2015: Antigua G. F. C.-Deportivo Guastatoya. Título para los antigüeños. Clausura 2018: Deportivo Guastatoya-Xelajú M.C. Título para los guastatoyanos. Clausura 2019: Antigua G. F. C.-Deportivo Malacateco. Título para los antigüeños. Apertura 2022: Cobán Imperial-Antigua G. F. C. Título para los cobaneros. Clausura 2023: Xelajú M. C.-Antigua G. F. C. Título para los quetzaltecos.

La octava final de torneos cortos entre equipos de la provincia está en juego y hay cuatro candidatos: Antigua G. F. C., Xelajú M. C., Cobán Imperial y Xinabajul. De los cuatro semifinalistas, solo el equipo de Pablo Centrone, la “X” no sabe qué es ser campeón del futbol nacional.

Otras finales de provincia

En los inicios del futbol profesional, torneos largos, hay registro de cuatro definiciones donde ni Municipal, ni Comunicaciones, ocuparon los dos primeros lugares. Fueron las de 1966, 1980, 1984 y 1986.

De esas cuatro definiciones, Aurora F. C. (capitalino) logró tres títulos: 1966,1984 y 1986.

Solamente la definición de 1980 registró una pelea entre clubes de la provincia: Xelajú M. C. y Juventud Retalteca, consiguiendo el cuadro quetzalteco el título, en la primera definición del futbol guatemalteco donde no hubo título ni subtítulo para los equipos capitalinos: Municipal, Comunicaciones y Aurora F. C.