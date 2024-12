Martín Liberman habla de “manos negras” que lo dejaron sin trabajo

El reconocido periodista argentino de 48 años, Martín Liberman, quien abiertamente acepta una amistad con Cristiano Ronaldo y uno de los principales críticos de su compatriota Lionel Messi, hizo fuertes declaraciones al denunciar a personajes del futbol argentino, quienes estarían involucrados en su salida de los medios de comunicación.

En una entrevista con Marcelo Grandío para el programa Giros en Línea Recta de la TV Pública, Martín Liberman se despachó con contundentes declaraciones que no dejaron tema sin abordar.

Desde su concepción del periodismo deportivo hasta su polémica relación con el entorno de Lionel Messi, el comunicador dejó varios titulares que ya generan debate.

Uno de los temas más destacados de la entrevista fue cuando se tocó su salida del mainstream mediático. Liberman relacionó su exclusión con las críticas que realizó a Lionel Messi y su entorno durante años.

“Estuve 28 años sin faltar un solo día al trabajo. Desde que Argentina fue campeón del mundo, nunca más trabajé en ningún lado. ¿Casualidad? No lo creo”, declaró.

Añadió: “Estoy seguro que metieron la cola, estoy seguro que se ocuparon de que yo no tenga trabajo. Nunca me victimice, es la primera vez que lo digo”, indicó.

El periodista insinuó que hubo presiones externas para apartarlo de los grandes medios: “Estoy seguro de que hubo manos negras que se ocuparon de que yo no tenga trabajo. No voy a tranzar ni cambiar mi opinión porque a alguien no le convenga”.