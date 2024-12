Hospitalizan al campeón olímpico de ciclismo, Remco Evenepoel

El ciclista belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico en contrarreloj y en ruta en los Juegos de París 2024, fue hospitalizado este martes tras un accidente ocurrido mientras se entrenaba al suroeste de Bruselas. El incidente se produjo cuando una cartera de la empresa de correos belga Bpost abrió la puerta trasera de su furgoneta justo al paso del reconocido deportista, quien no pudo evitar el choque. Como resultado, Evenepoel sufrió una fractura en la clavícula izquierda, según reportaron los servicios médicos del hospital Erasme de Anderlecht.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron al ciclista consciente, aunque visiblemente afectado, sentado en una camilla y envuelto en una manta tras el impacto. También se observaron los restos de su bicicleta, cuyo cuadro quedó partido en dos, esparcidos por el asfalto. Este accidente, además de la lesión física, representa un duro golpe para el atleta belga, quien recientemente había alcanzado el punto más alto de su carrera con los títulos olímpicos.

Remco Evenepoel has been reportedly hospitalised after colliding with a postal vehicle during a training ride.

