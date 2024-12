VIDEOS: Volcán escupe gigantesca columna de ceniza en Filipinas

El volcán Taal, situado a 70 kilómetros de Manila, Filipinas, escupió este martes una columna de ceniza de 600 metros de altura, una emisión “menor” enmarcada en un periodo de creciente actividad volcánica, pero que no se espera que evolucione en una erupción de magma, según las autoridades filipinas.

La oscura nube de ceniza y vapor emergió a las 05:58 horas (locales) “y posteriormente se elevó a 2 mil 800 metros sobre la isla del volcán Taal antes de flotar en dirección oeste-suroeste“, indicó en un comunicado el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

Una cámara situada en un centro de observación capturó la aparición súbita de la columna, que según Phivolcs se produjo “probablemente por el contacto repentino del agua con un pequeño lote de magma poco profundo que ha estado bajo el cráter principal del Taal“.

Taal Volcano in the Philippines experienced a phreatomagmatic eruption today (December 3, 2024) at 5:58 AM, producing a 2800-meter gray plume. The volcano remains under Alert Level 1.

