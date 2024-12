Famoso actor vive en la calle tras sufrir abusos familiares

Jack Veal, el joven actor británico conocido por su papel como Kid Loki en la serie de Marvel Loki, ha conmocionado a sus seguidores al revelar que actualmente vive en la calle. A través de un video en su cuenta de TikTok, el actor de 17 años compartió que esta situación es resultado directo de los abusos físicos y psicológicos que sufrió en su entorno familiar.

Veal, quien alcanzó la fama con su interpretación en la primera temporada de Loki, donde incluso se creó una figura Funko Pop de su personaje, también participó en producciones como Tin Star y The End of the F**ing World*. Sin embargo, desde 2022, su carrera ha estado en pausa, y ahora su vida personal ha tomado un giro dramático.

En un video reciente, Veal explicó su difícil situación:

“Hola, soy un famoso actor, tengo 17 años y no tengo un hogar. Es posible que me reconozcas de Loki, The End of the F**ing World* u otras producciones. No he hablado mucho sobre mi vida, pero creo que es hora de revelar la verdad”.