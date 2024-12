Pogba solicita indemnización por daño moral en juicio por chantaje y secuestro

El futbolista francés Paul Pogba, campeón del mundo en 2018, ha solicitado una indemnización de 50,000 euros por daño moral en el marco del juicio que investiga su presunto secuestro y chantaje por parte de un grupo de allegados. Además, Pogba ha exigido la devolución de aproximadamente 200,000 euros que, según la acusación, habrían sido gastados de su cuenta bancaria por cinco de los seis imputados. Entre los acusados no figura su hermano mayor, Mathias Pogba, quien enfrenta cargos menores dentro del caso.

En representación del futbolista, su abogada aclaró que Mathias Pogba no se habría beneficiado directamente de los gastos ni de los obsequios otorgados a los otros acusados, por lo que su exclusión de ciertas reclamaciones económicas resulta razonable. La Fiscalía, que anunciará próximamente las penas solicitadas para los acusados, ha centrado la atención en Roushdane K., de 39 años, señalado como el principal instigador del esquema y actualmente en prisión provisional.

El juicio también ha revelado detalles sobre el famoso video publicado en agosto de 2022 por Mathias Pogba, en el que hacía acusaciones contra su hermano y Kylian Mbappé, mencionando incluso un supuesto sortilegio. Mathias ha declarado que fue presionado por Roushdane K. para realizar dicho video, intentando desvincularse de los señalamientos más graves, como el secuestro exprés con arma de fuego ocurrido en marzo de 2022. Por su parte, los acusados, que incluyen a otros cercanos al círculo íntimo de Paul Pogba, han alegado que actuaron bajo presión de terceros.

El caso, que incluye cargos de secuestro, asociación de malhechores y chantaje, expone un entramado de relaciones personales y manipulaciones que han afectado gravemente la vida personal y profesional de Pogba. Este juicio marca un hito en la lucha por la justicia, mientras la Fiscalía prepara su veredicto sobre los acusados y el tribunal analiza las demandas económicas y morales del centrocampista francés.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The prosecutor in the case against Mathias Pogba has requested 3 years in prison plus 2 years suspended for his role in blackmailing his brother, Paul. ⚖️ pic.twitter.com/bvoyabwjlk

