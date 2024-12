Milan conmemora su 125 aniversario con camisetas retro

El A. C. Milan presentó este jueves una colección para conmemorar los 125 años de historia del club italiano con tres camisetas de manga larga estilo retro y el “Diavoleto”, el símbolo del equipo, para homenajear su fundación en 1899.

En su interior, la prenda tiene impreso el histórico diablo, símbolo del Milan en los años 80, y la inscripción “AC Milan 125” para conmemorar el aniversario. La camiseta, de rayas anchas, luce el escudo original del club.

Como parte de la colección de aniversario, el club italiano también pondrá a la venta una edición limitada de otra camiseta retro del club con una producción de solo mil 899 unidades, en honor a su año de fundación.

Además de las prendas conmemorativas también presentaron la camiseta de portero y un balón clásico.

Los aficionados poseedores de un Fan Token, activo digital mediante el que el aficionado puede participar de manera directa con el club, eligieron los elementos claves que querían que llevase la camiseta y que remiten a momentos clave de la historia del equipo.

“Esta camiseta refleja el alma del Milan: su pasión, su historia y su visión de futuro. Estoy orgulloso de vivir este club durante 50 años, en diversos roles, por lo que este hito es especialmente especial y representa un momento de celebración y unidad para toda la familia rossonera”, dijo la leyenda milanista y actual vicepresidente de honor del club, Franco Baresi.

El combinado italiano estrenará la camiseta el próximo 8 de diciembre en el derbi local de su equipo femenino contra el Inter de Milán, mientras que el combinado masculino hará lo propio el 15 de diciembre en San Siro en su partido contra el Génova.

