Super Liga Claro 2024: gran final internacional se realizará en Guatemala

Con pasión, esfuerzo y sueños de gloria, este año la ciudad de Guatemala se convierte en el escenario de la gran final internacional de la Super Liga Claro 2024, el torneo de fútbol infantil y juvenil que une a Centroamérica.

Desde sus inicios en 2013, este campeonato ha sido un semillero de talentos y una plataforma para jóvenes de distintas comunidades. En esta edición, 20 equipos de diversas edades representan a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, el país anfitrión.

El torneo incluye categorías Sub 11/12 en la modalidad futsal (fut 5), tanto masculina como femenina, y, por primera vez, incorpora la categoría Sub 16/17 en la modalidad fut 7, brindando mayor alcance y oportunidades a los jugadores.

20 equipos serán parte de esta Liga. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/9Qn5FUucSF — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) December 5, 2024

Hoy, con la entrega oficial de uniformes y equipos deportivos, se iniciaron los partidos de clasificación. En el transcurso del campeonato, los equipos buscarán alzarse con el trofeo que simboliza su esfuerzo y dedicación en el deporte más amado de la región; y con este acto se dio por inaugurada la gran final internacional de la Super Liga Claro.

“La Super Liga Claro inició en 2013 como un programa nacional, siempre gratuito, para eliminar cualquier barrera económica que pudiera impedir la participación. La respuesta ha sido increíble, con equipos ganadores de lugares como Cobán y Petén. Hace cinco años, decidimos internacionalizarla, llevándola a toda Centroamérica, y desde el año pasado, incluimos categorías femeninas”, comentó Litza Escobar, ejecutiva de Relaciones Institucionales de Claro, en entrevista para Emisoras Unidas.

Más que un torneo, historias que inspiran

La Super Liga Claro no solo fomenta la competencia deportiva, también transforma vidas. Entre las historias más emotivas están las de niños que juegan por primera vez en una cancha federada o de aquellos que recibieron su primer par de zapatos gracias al apoyo del torneo.

La iniciativa, que abre sus inscripciones de manera gratuita, está dirigida a equipos provenientes de barrios, colonias, escuelas, iglesias y clubes. Su propósito es claro: fomentar la unidad, promover la sana diversión y descubrir nuevos talentos para las ligas mayores del fútbol regional.

La Super Liga Claro 2024 incluye categorías Sub 11/12 en la modalidad futsal (fut 5), tanto masculina como femenina, y por primera vez, incorpora la categoría Sub 16/17 en la modalidad fut 7, brindando mayor alcance y oportunidades a los jugadores. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/UTKY9RbWIC — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) December 5, 2024

Con cada partido, el torneo refuerza su posición como un evento de primer nivel que no solo conecta a países de Centroamérica, sino que también nutre los sueños de futuras estrellas del fútbol.

Equipos ganadores de la región que disputarán la gran final 2024:

GUATEMALA

NIÑOS:

• DMJJ SUB 12

• FC SANTA SUB 17

NIÑAS:

• CREMAS FEMENINO SUB 12

• MUNICIPAL FEMENINO SUB 17

EL SALVADOR

NIÑOS:

• COMODOROS SUB 12

• HALCONES SUB 17

NIÑAS:

• ACADEMIA RENE LEIVA EL REFUGIO SUB 12

• ACADEMIA REAL JOGO BONITO SUB 17

HONDURAS

NIÑOS:

• ACAD. CHAMACOS GUIFARRO SUB 12

• HAPPY NEW DAMN SUB 17

NIÑAS:

• MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA SUB 12

• EURO SPORT SUB 17

NICARAGUA

NIÑOS:

• ACADEMIA OMAR TORRIJOS SUB 12

• ACADEMIA CRUZ SUB 17

NIÑAS:

• ACADEMIA OMAR TORRIJOS SUB 12

• ACADEMIA OMAR TORRIJOS SUB 17

COSTA RICA

NIÑOS:

• CELTICS PARAISO SUB 12

• CELTICS PARAISO SUB 17

NIÑAS:

• SOMOS LA UNION SUB 12

• GOLDEM TEAM SUB 17

Las emocionantes finales de la Super Liga Claro se llevarán a cabo en el Complejo Deportivo Ernesto Villa Alfonso, del 6 al 8 de diciembre. Los equipos clasificados competirán por los títulos en sus respectivas categorías, prometiendo una jornada llena de talento, pasión y trabajo en equipo.

La Super Liga Claro 2024 hace entrega oficial de uniformes y equipos deportivos. En el transcurso del campeonato, los equipos buscarán alzarse con el trofeo que simboliza su esfuerzo y dedicación. Para más información del evento en https://t.co/XntTlYH3NV. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/snt2TLuduq — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) December 5, 2024

