¡A cinchazos! Antigua G. F. C.: Un capítulo violento en semifinales

Anoche los equipos de Javier López, Antigua G. F. C., y de Amarini Villatoro, Xelajú M. C., brindaron un digno partido de semifinales del futbol guatemalteco. Mismo que presenciaron miles de seguidores en el estadio municipal Pensativo de La Antigua Guatemala, lo que ayudó a que dicha serie tuviese tintes de una final adelantada.

Pero dicha fiesta futbolera se opacó por un capítulo violento que protagonizó la misma afición, quien se dio a los golpes al finalizar el partido. Incluso utilizaron sus propios cinchos para lastimar a su contrincante.

Al finalizar el primer tiempo en el estadio Pensativo, con el marcador 1-1, ya había tintes de violencia, en ese momento verbal. Un video mostró el momento en que los aficionados locales pedían el retiro de algunos personajes que apoyaban al Xelajú M. C.

Fue un momento tenso ya que los seguidores altenses, se pusieron de pie e intentaron increpar a la afición local, pero otros acompañantes lo impidieron, evitando así que dicha situación llegase a más.

🚨 ¡La afición de Antigua pide que saquen a los directivos de Xelajú! 😳 pic.twitter.com/mrNQFGsKQP — Kenny Sports (@KennySports_) December 6, 2024

A los golpes

El partido culminó en el estadio pensativo con una atajada de José Calderón a Cristian Hernández, donde se evitó la caída quetzalteca. Y tras el pitazo final del árbitro Bryan López, los aficionados antigüeños entraron en una discusión con otro grupo de aficionados (posiblemente de Xelajú) que terminó a los golpes.

En redes sociales circula un video en el momento justo cuando aficionados se insultan y se empujan. Todo ello, termina en una serie de intercambios de golpes.

Más adelante, algunos de los involucrado toman sus respectivos cinchos para castigar a su rival en ese momento.

Todo ello transcurrió por algunos minutos sin tener la reacción inmediata de la seguridad desplegada para dicho escenario deportivo.

De momento, Antigua G. F. C. no ha dado a conocer su postura respecto a los incidentes. Por lo que no se sabe qué pasará con aquellos aficionados que mancharon la semifinal de ida del Apertura 2024.

Asimismo, Antigua G. F. C. queda sujeto a una sanción económica por haber incumplido los requisitos de seguridad para este partido de alto nivel.

El juego de vuelta entre Xelajú y Antigua se jugará este domingo a las 19:00 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. La victoria de cualquier equipo lo llevará a la final, de existir empate, habrá disputa de tiempo extra, y de no definirse en el alargue, se lanzarán penaltis.