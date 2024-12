Recomendaciones para el Cobán Imperial-Xinabajul

El partido entre Cobán Imperial y Xinabajul, correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2024, se jugará este sábado a las 14:00 horas en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, y previo a ese decisivo compromiso, la junta directiva local emitió una serie de recomendaciones para que sean tomadas por aquellos aficionados que llegarán a presenciar el juego.

Una de las recomendaciones más importantes hechas por los directivos cobaneros es que no se permitirá el ingreso a la afición visitante, a modo de evitar escenarios violentos como el ocurrido ayer en horas de la noche durante y pospartido entre Antigua G. F. C. y Xelajú m. C.

Las recomendaciones

Cobán Imperial empató 0-0 el juego de ida de la semifinal ante Xinabajul, partido que se jugó en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango el pasado miércoles. Ese resultado eleva las opciones para los cobaneros en acceder a una nueva final.

Ante ello, la junta directiva cobanera empleó algunas recomendaciones para quienes asistan al estadio.

Comprar los boletos en las taquillas oficiales del club

No comprar boletos a revendedores

Evitar llevar monedas y mochilas

Se prohíbe el ingreso de afición del equipo visitante

Prohibido quemar pirotécnica

Se prohíbe la venta de pases de cortesía

Las taquillas del estadio José Ángel Rossi se abrirán este sábado a las 07:00 horas, y el partido será a partir de las 14:00 horas.

Los precios de los boletos para la tribuna, los directivos los fijaron en Q75.

Por la victoria

Cobán Imperial necesita una victoria, por cualquier marcador, para avanzar a su final número 5 de torneos cortos. De las cuatro anteriores, el “Príncipe Azul” ganó dos (a Municipal y Antigua G. F. C.) y perdió dos (Comunicaciones y Municipal).

Cualquier empate en el partido, lo alargará al tiempo extra y de persistir la igualdad, se definiría desde el punto penalti.

La derrota para Cobán Imperial lo dejaría sin posibilidad de disputar su quinta final.