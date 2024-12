Tribunal Constitucional de Rumania anula elecciones presidenciales

Giro drástico en Rumania. El viernes 6 de diciembre de 2024, dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Constitucional anunció, en un comunicado de prensa, que anula los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre y ordena nuevos comicios.

Romania has become the first country in the world to annul a presidential election result due to foreign intervention via TikTok pic.twitter.com/CwxqpuesQH

